"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 KASIM 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

S-400’ler elimizde patladı

17 Kasım 2021, Çarşamba 17:00
TBMM Milli Savunma Komisyonu CHP Sözcüsü Özgür Ceylan, Türkiye’nin F35 savaş uçağı projesinden çıkarılmasının ardından belirsizliği süren savaş uçağı tedariki ile ilgili “Ciddi bir kaynak çarçur edilmiş durumda ve kimse de bunun hesabını vermiyor. Normal bir demokraside, birinin böyle bir öngörüsüzlük için istifa etmesi gerekiyor. S400 alınırken Amerika’nın buna karşı olduğu bilinmiyor muydu? Tamamen yöneticilerin hatası. Rusya’ya yakınlaşmak için yapılmış bir hamle. Gidip oraya yaranma çabasıyla alınan bu S400’ler elimizde patladı. Paramızı geri alamıyoruz. Çok büyük bir zafiyet konusu” dedi.

Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 129
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ekonomi çakıldı, dolar ve altın uçtu

    Kemalizm, AKP eliyle ‘yeşil’ formatta sürüyor

    CB sistemi ülkeyi bu hale getirdi

    2030’a kadar 152 milyon kişi tütünü bırakabilir

    Türkiye'de son 24 saatte 23867 vaka ve 229 ölüm gözlemlendi

    5 büyüklüğünde depremle sallanan Düzce'de son durum?

    Sezai Karakoç, dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    'İstanbul’da 1 milyon TL’ye ev almak hayal olacak'

    Seçim vaadleri göstermelik

    Yumurta üreticileri hayvanlarını kestirmeye başladı

    EYT’liler: Boş sözlere karnımız tok

    Asıl ahlâk yoksunu kim?

    İngiliz F35 jeti Akdeniz'e düştü

    Kritik bir döneme girildi

    Zorunlu deprem sigortası da zamlandı

    Hiç yaşamadığımız bir felâket kapıda

    Devletin başı bir partinin başı olamaz

    Düzce'de 5 büyüklüğünde deprem

    Polonya'dan Merkel ve Macron'a tepki

    Taliban'dan ABD'ye 'büyük göç' uyarısı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Helalleşme ve AKP, CHP ve Millet İttifakı
    Ahmet BATTAL

    Helal olsun helalleşebilene
    Genel

    Ekonomi çakıldı, dolar ve altın uçtu
    Faruk ÇAKIR

    Hukuk neyimiz olur?
    Cevher İLHAN

    “Yargı reformu” bu mu?
    Mikail YAPRAK

    Neden korkalım ki...
    Risale-i Nur'dan

    Haşrin gelmesi, güzden sonra baharın gelmesi gibi
    Süleyman KÖSMENE

    Bu milletin torunlarına kılıç çekilmez!
    Ali FERŞADOĞLU

    Savaşlar sınıflar arasında olacak!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.