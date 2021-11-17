S-400’ler elimizde patladı

TBMM Milli Savunma Komisyonu CHP Sözcüsü Özgür Ceylan, Türkiye’nin F35 savaş uçağı projesinden çıkarılmasının ardından belirsizliği süren savaş uçağı tedariki ile ilgili “Ciddi bir kaynak çarçur edilmiş durumda ve kimse de bunun hesabını vermiyor. Normal bir demokraside, birinin böyle bir öngörüsüzlük için istifa etmesi gerekiyor. S400 alınırken Amerika’nın buna karşı olduğu bilinmiyor muydu? Tamamen yöneticilerin hatası. Rusya’ya yakınlaşmak için yapılmış bir hamle. Gidip oraya yaranma çabasıyla alınan bu S400’ler elimizde patladı. Paramızı geri alamıyoruz. Çok büyük bir zafiyet konusu” dedi.

Ankara - Anka

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