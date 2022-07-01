Sağlık hizmeti lüks hale geldi

Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Türkiye’nin dört bir yanındaki devlet hastanelerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle, vatandaşın da sağlıkçıların da canından bezdiğini söyledi.

Bulut, “Anayasal bir hak olan sağlık hizmetine ulaşmak artık vatandaş için lüks hale geldi” dedi.

Bulut, yazılı açıklamasında, personel eksikliğinden dolayı kamu hastanelerinin, doktorların, sağlık emekçilerinin üzerindeki iş yükünün her geçen gün artmasının sağlık sisteminde aksamalara neden olduğunu kaydetti. Bulut, şunları ifade etti: “Öyle bir tablo çizmişlerdi ki Sağlıkta Dönüşüm Programı’na göre, isteyen istediği hastanede muayene olabilecek, randevu kuyruklarında saatlerce beklemeyecekti. Şimdi hastanelerde görünen kuyruklar, hastanelerden daha yoğun bir şekilde de görünmeyen dijital kuyruklar oluştu. Vatandaş sırada beklerken en azından randevu alabiliyordu, şimdi telefonda karşısında muhatap bulamıyor. Vatandaşlar, randevu alamayınca çok yüksek farklar ödeyerek özel hastanelere gitmek zorunda kalıyor”

“10 bin hekim istifa etmiş”

Bulut, şunları söyledi: “1 Temmuz’da istifa yasağının kalkmasıyla Türk Tabipleri Birliği’nin raporuna göre iş yoğunluğu, mobbing ve çalışma koşullarının ağırlığından 10 bin hekim istifa etmiş ya da emekliye ayrıldı”