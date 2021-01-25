Saldırıların asıl hedefi demokrasi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, haftalık basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Mevcut sistem üzerinden iktidarı eleştiren Davutoğlu, “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğimizden beri siyasetin alanı daralmakta, ekonomimiz küçülmekte, demokrasimiz irtifa kaybetmekte ve hukuk devleti işlevsizleşmektedir. Bu krizden tek çıkış yolu daha fazla demokrasi iken koalisyon iktidarı açık bir şekilde ülkemizin her geçen gün demokrasiden uzaklaşmasına sebep olmaktadır” dedi. “Siyasetçi, akademisyen, kanaat önderi ve gazetecileri isim vererek hedef gösterilmekte, hedef gösterilen kişiler kısa süre içerisinde saldırıya uğramaktadır” diyen Davutoğlu, “Son saldırıların hedefi Gelecek Partisi olsa da asıl hedefi ülkemiz, demokrasimiz ve ekonomimizdir” şeklinde konuştu.

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