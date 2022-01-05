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6 OCAK 2022 PERŞEMBE - YIL: 52

Sandıkta gereğini yapacağız

05 Ocak 2022, Çarşamba 17:00
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ittifak tartışmaları, cumhurbaşkanı adayı ve ekonomideki son gelişmeleri değerlendirdi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Sokaklara döküleceklermiş, ya siz 15 Temmuz’u görmediniz mi? Cumhur İttifakı sizi gideceğiniz yere kadar süpürecektir” sözleri de hatırlatıldı, nasıl yorumladığı soruldu. Gazete Duvar’ın haberine göre, Erdoğan’ın bu sözlerini “Gülümseyerek” yorumladığını söyleyen CHP lideri, partili arkadaşlarına, “Taşkınlık yapmayacaksınız, sokağa çıkmayacaksınız, sabırla sandığı bekleyeceksiniz” dediğini, buna karşılık Erdoğan’ın “hayal âleminde yaşadığı için” sokaklara çıkılması talimatı verilmiş gibi algı oluşturduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu şunları kaydetti: “Beyefendi bizim sokağa çıkmamızı istiyor anladığım kadarıyla. Zorlayacak, baskı kuracak, çıkmayacağız. Sandıkta gereğini yapacağız.”

Ekonomiyi de Türkiye’yi de yönetemiyor

Ekonominin ne kadar kötüye gittiğini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bildiğini, Türkiye’nin ihracat kredi bankası olan Eximbank’a talimat verildiğini ve talepleri beş gündür karşılayamaz durumda olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, “Erdoğan ekonomiyi de Türkiye’yi de yönetemiyor, yönetme gücü, kapasitesi, bilgisi yok, birikimi yok. Onun için sık sık 84 milyonu bindirmiş freni patlamış bir kamyona, hep beraber yokuş aşağı gidiyoruz. Erdoğan’ın izlediği ekonomik politikanın tipik sonucu bu” diye konuştu.

Haber Merkezi

 

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