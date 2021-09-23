Seçimden sonsuza kadar kaçamaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından vatandaşlara seslendi.

Kılıçdaroğlu, “Sevgili halkım; bu ülkede iyi yaşanır, güzel yaşanır… Sorunlar var ve biz bu ülkenin sorunlarını çözmeye talibiz. Dostlarımızla birlikte çözeceğiz. Erdoğan istediği kadar kaçsın, seçimlerden sonsuza kadar kaçamayacak, bu düzen değişecek” mesajıyla paylaştığı videoda şunları söyledi: “Yeter artık, bu millet bıktı. Kavgadan bıktı. Açlık var, sefalet var, yoksulluk var. Ya çocuklar yatağa aç giriyor. Sen 20 yıldır yönetiyorsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, 20 yılda yurt sorununu çözemedin ya. Bir yılda çözülecek sorunu çözemedin. Şimdi kalkmış bana bir sürü laf ediyorlar. İstediklerini etsinler, yine söz veriyorum: Bu ülkenin bütün sorunlarını çözmeye kararlıyım. Dostlarımızla beraber çözeceğiz, bütün sorunlarını. Sorunlarla boğuşan değil, nefes alan bir Türkiye’ye ihtiyacımız var.”

Ankara - Anka