İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Osmangazi Köprüsü için fazladan yapıldığı belirtilen ödemeler ile ilgili olarak; “10 milyar dolarla işçiden memura, çiftçiden esnafa tüm vatandaşlarımıza destek olmak yerine bir grup müteahhidi zengin edenler tarafından yönetiliyoruz. Soruyoruz; şimdi bu hak mı?” dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Osmangazi Köprüsü’ne fazladan yapıldığı belirtilen ödemeler ile ilgili sosyal medya paylaşımı yaptı. Akşener, paylaştığı görsellerde; proje bedeli 13 milyar dolar olan Osmangazi Köprüsü’ne fazladan 10 milyar dolar ödendiğini vurguladı. Akşener, paylaşımında; “10 milyar dolarla işçiden memura, çiftçiden esnafa tüm vatandaşlarımıza destek olmak yerine bir grup müteahhidi zengin edenler tarafından yönetiliyoruz. Soruyoruz; şimdi bu hak mı? #RantaKarşıyız” değerlendirmesini yaptı. Akşener, paylaştığı görselde ise fazladan ödenen 10 milyar dolar ile yapılabilecekleri şöyle sıraladı:
“10 Milyar DOLAR İle Ne Yapılır?”
Bu para birkaç yandaş müteahhidin kasasına gidebilir ya da;
- 205 bin 5 yıllık öğretmen ataması
- 1 milyon 500 bin küçük esnafa 57 bin 300 TL destek
- 3 adet daha Osmangazi Köprüsü yapılabilirdi.
Şimdi bu hak mı?”
Ankara - anka