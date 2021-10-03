İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Osmangazi Köprüsü için fazladan yapıldığı belirtilen ödemeler ile ilgili olarak; “10 milyar dolarla işçiden memura, çiftçiden esnafa tüm vatandaşlarımıza destek olmak yerine bir grup müteahhidi zengin edenler tarafından yönetiliyoruz. Soruyoruz; şimdi bu hak mı?” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Osmangazi Köprüsü’ne fazladan yapıldığı belirtilen ödemeler ile ilgili sosyal medya paylaşımı yaptı. Akşener, paylaştığı görsellerde; proje bedeli 13 milyar dolar olan Osmangazi Köprüsü’ne fazladan 10 milyar dolar ödendiğini vurguladı. Akşener, paylaşımında; “10 milyar dolarla işçiden memura, çiftçiden esnafa tüm vatandaşlarımıza destek olmak yerine bir grup müteahhidi zengin edenler tarafından yönetiliyoruz. Soruyoruz; şimdi bu hak mı? #RantaKarşıyız” değerlendirmesini yaptı. Akşener, paylaştığı görselde ise fazladan ödenen 10 milyar dolar ile yapılabilecekleri şöyle sıraladı: “10 Milyar DOLAR İle Ne Yapılır?” Bu para birkaç yandaş müteahhidin kasasına gidebilir ya da; - 205 bin 5 yıllık öğretmen ataması - 1 milyon 500 bin küçük esnafa 57 bin 300 TL destek - 3 adet daha Osmangazi Köprüsü yapılabilirdi. Şimdi bu hak mı?” Ankara - anka

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