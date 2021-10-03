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4 EKİM 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

“Şimdi bu hak mı?”

03 Ekim 2021, Pazar 21:40
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Osmangazi Köprüsü için fazladan yapıldığı belirtilen ödemeler ile ilgili olarak; “10 milyar dolarla işçiden memura, çiftçiden esnafa tüm vatandaşlarımıza destek olmak yerine bir grup müteahhidi zengin edenler tarafından yönetiliyoruz. Soruyoruz; şimdi bu hak mı?” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Osmangazi Köprüsü’ne fazladan yapıldığı belirtilen ödemeler ile ilgili sosyal medya paylaşımı yaptı. Akşener, paylaştığı görsellerde; proje bedeli 13 milyar dolar olan Osmangazi Köprüsü’ne fazladan 10 milyar dolar ödendiğini vurguladı. Akşener, paylaşımında; “10 milyar dolarla işçiden memura, çiftçiden esnafa tüm vatandaşlarımıza destek olmak yerine bir grup müteahhidi zengin edenler tarafından yönetiliyoruz. Soruyoruz; şimdi bu hak mı? #RantaKarşıyız” değerlendirmesini yaptı. Akşener, paylaştığı görselde ise fazladan ödenen 10 milyar dolar ile yapılabilecekleri şöyle sıraladı:

“10 Milyar DOLAR İle Ne Yapılır?”

Bu para birkaç yandaş müteahhidin kasasına gidebilir ya da;

- 205 bin 5 yıllık öğretmen ataması

- 1 milyon 500 bin küçük esnafa 57 bin 300 TL destek

- 3 adet daha Osmangazi Köprüsü yapılabilirdi.

Şimdi bu hak mı?” 

Ankara - anka

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  • Ali TAM

    4.10.2021 09:17:08

    Acaba 10 milyar ihsan-i sahanenin bir bölümü 300 bin Dolarlik Isvicre saatleri ve sair lütuflar olarak rücu ettiriliyor mu?

  • Kadir sahinoglu

    4.10.2021 09:13:43

    ahlak..siyasettede gerek….bu yoksa...hic bir sey yok demektir…..bu insanlar ancak kendinide ülkeyide felakete götürür….bilinen bir kelimeler ama bugünlerde cok gerekli

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