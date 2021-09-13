Siyasi tsunami geliyor

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Siyaseti statik okuyanların büyük şaşkınlık yaşayacağı büyük bir tsunami geliyor” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, gazetecilerle bir araya geldi. 12 Eylül Askerî darbe döneminde hazırlanan Anayasa’nın çerçevesine isyan ederek siyasete girdiklerini belirten Davutoğlu, 12 Eylül’ün sadece askerî yönüne değil, siyasi ruhuna da muhalefet etmek gerektiğini söyledi. Darbe anayasasının oluşturduğu siyasi çerçevenin meşrû hale geldiğini savunan Davutoğlu, “Siyasete girdiğimizde 12 Eylül Anayasası’nın oluşturduğu çerçeveye isyan edere girdik. Ama açık ve net ifade edeyim bugün geldiğimiz konjonktürde öylesine şartlar oluştu ki, 12 Eylül Anayasası’nın oluşturduğu siyasî çerçeve meşrû hale geldi neredeyse. Basın üzerindeki baskılar, uzun tutukluluk, denetimden uzak tek taraflı yargıya müdahaleler, hesap verilememesi. Bunlar 12 Eylül çerçevesinin oturduğu zemin. Herkes 12 Eylül’e karşı bir şeyler söylüyor ama 12 Eylül’ün sadece askeri yönüne değil ruhuna, özüne muhalefet etmek lâzım” dedi.

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Yolsuzluklar her yere sirayet etti

VOA Türkçe’nin haberine göre, Davutoğlu, sık sık dile getirdiği “Türkiye 90’lara döndü” görüşünü Diyarbakır’da da tekrarladı.

1990’lı yılların bütün aktörlerinin geri geldiğini ifade eden Davutoğlu, “90’lı yılların korkuları geri geldi. 90’lı yılların hamasi dili geri geldi. Yolsuzluklar her yere sirayet etti, akraba, yakın kayırmacılığı, kaynakların israf edilmesi, lüks, şatafat ve 2023 yılına cumhuriyetin 100. yılındaki bütün hatalar, eksiklikler, yanlış algılar, halktan kopuk elitist tavırlar tekrar hortladı” diye konuştu. İki günlük Bingöl ve Diyarbakır gezisindeki izlenimlerini paylaşan Davutoğlu, siyasî bir tsunaminin geldiğini savundu. Davutoğlu, “Gittikçe çözülen iktidar tablosu var. Siyaset Ankara’da değil Diyarbakır’ın, Bingöl’ün ilçelerinde, sokaklarında şekilleniyor. Büyük bir siyasî dalganın gelmekte olduğunu görüyorum. Dinamik bir dalga, bu dalganın etkileri ortaya çıkmadan söylenecek her şey lâfı güzaftır. Siyaseti statik okuyanların büyük şaşkınlık yaşayacağı büyük bir tsunami geliyor” şeklinde konuştu.