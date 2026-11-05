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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 KASIM 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Şaban Döğen’i dualarla anıyoruz

05 Kasım 2026, Perşembe 03:05
Yeni Asya’nın unutulmayan kalemlerinden Şaban Döğen, vefatının 17. yıl dönümünde rahmet ve dualarla yâd ediliyor.

İSTANBUL - MEHTAP YILDIRIM YÜKSELTEN

Gazetemizde, ömrünü iman ve Kur’ân hizmetine adayan nice yazar yetişti. Vefat eden yazarlarımız kalemleriyle bıraktıkları eserlerle hizmetlerini sürdürüyorlar. Bunlardan biri de merhum Şaban Döğen oldu.

Kalemiyle hizmet etti

1952’de Çorum’un Kargı ilçesinde doğan Şaban Döğen, Erzurum Yüksek İslâm Enstitüsü’nden mezun oldu. Beş yıl vaizlik yaptıktan sonra öğretmenliğe geçen Döğen, 1996’da emekli oldu. Uzun yıllar Yeni Asya’da köşe yazarlığı yaptı. 40’tan fazla kitabı mevcuttur. Müslüman ilim adamları üzerine yaptığı çalışmaların yanı sıra “Müslüman İlim Öncüleri Ansiklopedisi” adlı eseriyle tanındı. Makaleleri Yeni Asya ve Yeni Nesil gazeteleriyle Can Kardeş dergisinde yayımlandı. Konferans ve seminerler verdi, Bizim Radyo’da “Hayatın Tadı” programını hazırladı.

“Sayılı günler”

Şaban Döğen, “Sayılı günler” makalesinde ömrün sınırlı ve geçici olduğunu hatırlatıyor ve gaflete kapılmadan hayatın muhasebesini yapmaya şu sözlerle çağırıyor: “Bir kaç gün, bir hafta veya bir ay seyahate çıktığınızda bu sayılı günlerin nasıl çabuk bitiverdiğinin farkına bile varmazsınız. İnsan ömrü; doğumu ve ölümü de kader nazarında belirli ve sayılı olduğu için o da bir gün bitecek. Fakat o ne biçim gaflettir ki insan sanki ölmeyecekmişçesine dünyaya bağlanıverir. Hele bir de gençlik, maddî güç, kuvvet, makam-mevki varsa ölümü pek hatırına getirmek istemez. Etrafında ölüp gidenler de onu pek ırgalamaz. Muhasebe yapmasak mahvoluruz. Sayılı günlerin nasıl geçip gittiğini bilemediği gibi kuş gibi uçup giden ömrün nasıl geçtiğinin de pek farkına varamaz insan. Bir bakar yarım asırlık adam olmuş, bir bakar ihtiyarlamış. Öylesi de daha çiçeği burnundayken ömrünü noktalar.” (20.09.2006/Yeni Asya)

“Hayat her an sona erebilir”

Başka bir yazısında ise şöyle diyor: “Hastalığa yakalanmamak için sağlığın kıymetini bilmek de akıllılıktır. Ya hayattayken geleceği kesin olan ölüm için çalışmak? En büyük akıllılık da bu. Hayat her an sona erebilir. Her an ecel cellâdı başımızı kesmek için gelebilir. En verimli bir şekilde değerlendirilmesi gereken, ikinci bir denemesi olmayan bir hayatı pişmanlık dolu bir iklime taşımamak da akıllılıktır.” (05.08.2006/Yeni Asya) 

Kısa ömrüne nice hizmet sığdırdı

Şaban Döğen, yazdıklarını evvelâ kendisi yaşayan bir yazardı. O, “Sayılı günler”inin kıymetini bilerek kısa ve fani ömrüne pek çok hizmet sığdırdı.

Ömür sermayesinin kıymetini bilip akıllıca kullandı, var gücüyle ebedî hayatına çalıştı. Son ana kadar kalemini elinden bırakmadı. 4 Kasım 2009’da, tedavi gördüğü hastanede aort damarının yırtılması sonucu Hakk’ın rahmetine kavuşmuştu. Memleketi Kargı’da defnedilmişti. Geride bıraktığı eserlerle hizmeti devam eden Döğen’i rahmet ve dualarla yâd ediyoruz.

Mekânı Cennet olsun.

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