Suriye’de bile enflasyon bizden düşük

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, açıklanan Haziran ayı enflasyon rakamlarının Türkiye’de hayat pahalılığının ne kadar ezici ve öldürücü olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Tatlıoğlu, “Savaş içinde olan Suriye’de bile enflasyon 13,1’dir. Dünyada bize benzetilen ekonomilerin yıllık enflasyon ortalaması 5,2’dir, Türkiye’de bunun 3,5 katıdır. Bu, partili cumhurbaşkanlığı sisteminin bir sonucudur” diye konuştu. Dünya ortalamasının beş katı civarında olan enflasyon rakamlarına, elektrik ve doğal gaz zamlarının da dahil olmadığını belirten Tatlıoğlu, “Bu rakamlar, gelişmiş ülkelerin yaklaşık 7 katı, gelişmekte olan ülkelerin 4 katıdır. OECD’de ortalama yıllık enflasyon yüzde 3’tür, Türkiye’de 17,53’tür. Türkiye, enflasyonda dünya rekoruna sahip bir ülkedir” dedi. AA

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