Taze bir başlangıcın doğum sancıları yaşanıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Nefes gazetesine yazdığı mektupta, süreçle ilgili değerlendirmelerini paylaştı.

“Siyasal ve toplumsal tarihimizin en sancılı dönemlerinden birinden geçiyoruz” diyen İmamoğlu, “Ancak bu sancılar sadece olup bitene, hukuksuzluğa, adaletsizliğe, yoksulluğa ve umutsuzluğa tepkinin sancıları değil. Bu sancılar yeni bir başlangıcın doğum sancıları. Yeni, huzurlu, mutlu bir doğumun sancılarını yaşıyoruz. Ülkemizi bir daha tek kişinin arzularına, ihtiraslarına teslim etmemek için denge-denetim mekanizmalarını tesis etmek, yurttaşlarımızın katılım kanallarını çeşitlendirmek ve güçler ayrılığını kesin ve net biçimde inşa etmek zorundayız” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 404

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.