Tek adam rejimiyle 306 milyar dolar kaybettik

Karar Gazetesi Yazarı Taha Akyol’a konuşan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Turhan, beş yılda kişi başı 5 bin 875 dolar daha fazla gelirin kötü yönetim nedeniyle engellendiğini belirtti.

Ekonominin çarklarını kilitleyen politikaların Cumhurbaşkanlığı Sistemi’yle ivme kazandığını belirten Prof. Dr. İbrahim Turhan “Akla ve bilime sırt çevirerek buraya geldik” dedi. Turhan, rasyonaliteden uzak yaklaşımın vatandaşın cebine yansımasını, çarpıcı rakamlarla işaret etti: Akıl almaz adımlarla TL itibarsızlaştırılmasaydı üç yılda kişi başı 3643 dolar (yaklaşık 28 bin TL) fazla gelirimiz olacaktı. Turhan, “Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ne geçmeden önceki son yıl 2017’de GSYİH 852.7 milyar dolardı. Bu yıl 702 milyar bekleniyor. Düzgün gitseydi üç yılda 306 milyar dolar daha fazla gelirimiz olacaktı” dedi.

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