Altı muhalefet partisi yetkilisinin bir araya gelerek oluşturduğu Seçim Güvenliği Komisyonu, seçimlerde “Tek bir oy dahi zayi olmayacak” açıklamasını yaptı.

Altı muhalefet partisi yetkilisinin bir araya gelerek oluşturduğu “Seçim Güvenliği Komisyonu” Gelecek Partisi ev sahipliğinde toplandı. Toplantı sonrası altı partinin ortak açıklamasında; “Vatandaşlarımız müsterih olsunlar milli iradenin tecellisi için; YSK tarafından resmi sonuçların ilanına kadar tek bir oy dahi zayi olmayacak, adil bir seçim sürecinin geçirilmesi için gece gündüz çalışılacak, tüm imkânlar seferber edilecek ve her türlü tedbir alınacaktır” denildi. Toplantının ardından yapılan ve altı siyasi parti genel başkan yardımcısı tarafından imza atılan açıklamada, seçimlerin güvenliği konusunda oluşan endişeye dikkat çekilerek, “Seçimlerin adil, serbest, eşit, şeffaf, düzen ve dürüstlük ilkeleri içinde gerçekleşmesi için her türlü tedbirin alınmasına yönelik olarak milletimizle iş birliği ve güç birliği içinde olacağımız teyit edilmiştir” denildi.

Altı partinin kaygıları dikkate alındı

Son yıllarda seçim bürokrasisine ve seçimleri yöneten yargı mensuplarına karşı yapılan baskıların, ardından seçim kanunlarında siyasi mühendislik ve siyasi çıkar amacıyla yapılan değişikliklerin başta siyasi partiler, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar üzerinde, seçimlerin adil bir ortamda yapılıp yapılmayacağı hususunda büyük kaygılar oluşturduğu belirtilen açıklamada, altı siyasi partinin liderlerinin bu kaygıları dikkate alarak, ‘Seçim Güvenliği Komisyonu’nun’ kurulmasına karar verdiklerini bildirildi. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metnimizi nasıl hayata geçirileceği konusundaki komisyon da ilk çalışma toplantısını yaptı. Toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Serap Yazıcı, DP Genel Sekreteri Doç. Dr. Serhan Yücel, İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ile Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya katıldı.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA