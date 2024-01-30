TMO’da 552 ton ürün kaybolmuş!

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Sayıştay’ın denetiminde TMO’ya ait depolarda, bir yılda 552 ton ürün kaybının olduğunun ortaya çıkmasını düşündürücü olduğunu söyledi.

Gürer Sayıştay raporuna göre 2022 yılında 552.471 kg ürüne ilişkin 3.138.758 TL tutarındaki 27 adet depo noksanlık kaydının nedeninin saptanmasına yönelik işlemlerin Kurum tarafından başlatılmadığının ortaya çıktığını belirtti.

Gürer, “Noksanlık ya da kıymet kayıplarının meydana gelişinde herhangi bir kasıt, kusur veya ihmal olup olmadığının dahi belirlenmediği Sayıştay denetim raporuna yansıması sorunun gereği gibi ele alınmadığını göstergesidir” dedi.

Deposundaki ürünlere sahip çıkamayan TMO’nun çiftçiye nasıl çıkacağının sorgulanması gerektiğini ifade eden Gürer, “Sayıştay, kurumdaki ürün kayıplarını tespit etmiş ve bu konuda kasıt, kusur ya da ihmali olanların varlığının detaylıca araştırılması gerektiğini raporunda yer vermiştir. Bu süreç dahi doğru yönetilmediği görülmektedir. Kurum kayıplara rağmen bu konuda herhangi bir çalışma yapmadığı da ortadadır” ifadelerini kullandı.

İstanbul - Seyhan Şentürk