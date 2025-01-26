Topyekun sindirme operasyonu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, menajer Ayşe Barım’ın, 12 yıl önce yapılan Gezi eylemlerine katıldığı gerekçesiyle gözaltına alınması ve bazı sanatçıların ifadeye çağrılmasına ilişkin konuştu.

Özel, “Bu, toplumu topyekun sindirme operasyonudur. Psikolojik bir operasyon içindeyiz. Bunu yapan İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek, talimatı veren Erdoğan’dır. O gün Gezi’ye katılan değil, o gün katılan ve bugün tutumu aynı şekilde devam eden kişiler de sorguya çağrılıyor. Bugün iktidara çok yakın isimler, o gün Gezi’deydi. Hiçbirine kimsenin bir şey sorduğu yok. Demek ki sorun o güne dair değil, bugüne dair” dedi.

Özel, konuyla ilgili, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır başkanlığında, beş kişilik bir hukukçu milletvekili heyeti görevlendirildiğini bildirdi.

Ankara - Anka