Torba kanunlar hukuku ihlâl ediyor

Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, TBMM Genel Kurulu gündeminde bulunan 8. Yargı Paketi ile ilgili konuştu.

Özbudun, teklifin “torba kanun” niteliğinde olduğunu söyledi. Torba kanunların, Anayasa’daki hukuk devleti ilkesini ihlal ettiğini savunan Özbudun, hukuk devletiyle çelişen hususların tekliften çıkarılmasını istedi. T24’ün haberine göre Özbudun, emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik düzenlemenin de teklifte yer aldığını hatırlatarak, “Bu madde, metinden çıkarılıp münferit kanun teklifine dönüştürülsün. Bu bağımsız teklif metnini burada 600 milletvekili olarak oy birliğiyle kabul edelim. 3 bin lira doğru bir rakam değildir. En az 10 bin liralık ikramiye düzenlensin ve tek kanun maddesi olarak Meclis’ten derhal geçirilsin” dedi. Haber Merkezi

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