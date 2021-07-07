TRT’deki çarpıklığı nasıl gidereceksiniz?

SP Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından cevaplandırılmasını isteğiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi verdi.

Karaduman, “24 Haziran 2018 seçimlerinden bugüne kadar yıllara göre olmak kaydıyla TRT’ye bağlı kanallara kaç parti genel başkanı, bakan, eski bakan, milletvekili, eski milletvekili dâvet edilmiştir? Söz konusu tarihler içerisinde Parti Genel Başkanları’nın dâvet edilme ve konuşma süreleri dağılımı nasıl olmuştur? (…) Devletin ve milletin kanalı olan ve her vatandaşın vergisini vererek desteklemiş olduğu kanalda milletin temsilcileri olan siyasilerin kanala dâvet etme ve konuşma sürelerinde adaletsiz bir dağılım olduğunu düşünüyor musunuz? Söz konusu çarpıklığı nasıl gidereceksiniz?” diye sordu. Ankara – Recep Gören

Okunma Sayısı: 332

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.