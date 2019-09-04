Trump İran ile görüşme fikrine sıcak bakıyor

ABD Başkanı Trump, New York'ta yapılacak BM Genel Kurulu görüşmelerinde İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşme ihtimaline açık olduğunu söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte basın mensuplarının dış politikayla ilgili sorularını yanıtladı.
İran'da bir rejim değişikliği peşinde olmadıklarını kaydeden Trump, İran'ın 2,5 yıl önceki ülke olmadığını ve ABD ile anlaşma yapmayı çok istediğini savundu.
Bu ayın sonunda New York'ta yapılacak BM Genel Kurulu görüşmelerinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşüp görüşmeyeceğiyle ilgili bir soruya Trump, "Bilmiyorum. Her şey mümkün. Kendi sorunlarını çözmek istiyorlar. Finansal olarak kötüye gidiyorlar. Biz bu sorunları 24 saatte çözebiliriz." diye yanıt verdi.
AA