Trump ve Macron'dan 'ateşkes' kararı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Amerika Birleşik Devletleri şirketlerine uygulanması planlanan dijital vergi artırımına yönelik Başkan Donald Trump'la "harika bir görüşme" yaptıklarını açıkladı.

İki ülkenin vergi artırımından kaçınmak üzere bir anlaşmaya varmak için birlikte çalışacağını ifade eden Macron ile Trump'ın potansiyel bir "dijital vergi savaşını" yıl sonuna kadar durdukları bildirildi.

AFP'nin diplomatik kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre, Macron ile Trump müzakereleri uzatmak için anlaşmaya vardı ve yaptırım tehditleri askıya alındı. İkilinin görüşmelere OECD bünyesinde devam edeceği ifade edildi.

İki ülke arasında bu süreçte vergi artırımı yapılmayacağı açıklandı.

Fransa temmuz ayında Fransa'da 25 milyon eurodan, dünya çapındaysa 750 milyon eurodan fazla geliri olan dijital servislerin gelirlerine yönelik yüzde 3'lük yeni vergi uygulamaya karar vermişti.

Washington ise bu karara yanıt olarak Fransız ürünlerine vergi artırımı tehdidinde bulunmuştu.

Fransız makamları, OECD içinde yapılan dijital vergilendirme ile ilgili herhangi bir uluslararası anlaşmanın derhal Fransız vergisinin yerini alacağını söylemişti.