Türkiye bu sistemle gidemez

Güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili çalışmalarını sürdüren muhalefet partileri, yıl sonuna kadar ortak ilkeler üzerinde anlaşmayı hedefliyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin Meclis’i ‘işlevsizleştirdiğini’ savunan muhalefet, seçimlere yeni sistem vaadiyle gidecek.

Toplantılara İYİ Parti adına katılan partinin Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, çalışmalarla ilgili son durumu euronews’e anlattı.

Erdem, “Hepimiz de bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle bir gün dahi gitmeye tahammülün olmadığını, vatandaşların bu sistemin sonucu olarak ortaya çıkan yönetim krizini, ekonomide öğrencilerin kalacak yer bulamamasına varana kadar her gün başka bir şekilde ortaya çıkan bu krizi ortadan kaldırmak için bir an evvel seçimlerden sonra parlamenter sisteme geçmek için bir araya geliyoruz” dedi. “Hesap vermeyi, Cumhur İttifakı sanki yürütmenin gücünün elinden alınması gibi görüyor” diyen Erdem, “Böyle bir saçmalık olmaz. Böyle bir şey dünyanın hiçbir yerinde yok. Denetlemeyi meclis millet adına yapar” ifadelerini kullandı.