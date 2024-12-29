Türkiye’de siyasette boşluk var

İNOSAM Başkanı Gürkan Avcı, Türkiye’de mevcut siyasetin ömrünü tamamladığını, yeni bir siyasî aklın devreye girmesi gerektiğini ve siyasette üçüncü bir yola ihtiyaç olduğunu söyledi.

Türkiye’deki siyasî boşluğun ele alındığı toplantı, İnovatif Stratejik Araştırmalar Merkezi (İNOSAM) ile Demokrasi ve Eğitim Etütleri Stratejik Araştırmalar Merkezi (DESAM) iş birliğinde İNOSAM’ın Çankaya Yakupabdal misafirhanesinde gerçekleştirildi. Türkiye’de mevcut siyasetin ömrünü tamamladığını, yeni bir siyasî aklın dev- reye girmesi gerektiğini ve siyasette üçüncü bir yola ihtiyaç olduğunu söyleyen İNOSAM Baş- kanı Gürkan Avcı, “Türkiye’de ciddi bir siyaset boşluğu bulunuyor. Çağdışı bir kimlik-inanç -istismar ve rant siyaseti ekseni üzerinde ilerlediği için toplumu bölüyor, güvensizlik ve çürümeyi artırıyor ve ülke sorunlarına çare olamıyor” diye konuştu.

Mevcut siyaset ötekileştirici

“Bölücü, ayrıştırıcı ve ötekileştirici mevcut siyaset anlayışı yüzünden ülkemizde şiddet, cinnet ve intihar istatistiklerinde anormal artışlar var” diyen Avcı, “Düşmanlaştırıcı ve ötekileştirici mevcut siyaset devam ettiği takdirde bu durumun 2025’te çok daha fazla artacağı kesin. Hatta daha kötüsü bunun bir pandemiye dönüşme ihtimali hiç de uzak değil. Toplumsal cinnet, saygısızlık, etik yozlaşma ve saldırganlıktaki artışı yalnızca ekonomik sorunlarla açıklayamayız. Toplumun en çok gözünün önünde olan, topluma rol model olan siyasetçilerin tutum, davranış, söylem ve hal tavırları, yaşam ve ahlak anlayışı da bu durumu tetikleyen önemli bir faktör olarak görülmelidir” dedi.

Format atılmalı

Türkiye’yi sayısız tarihi fırsat, potansiyel, öneri, proje, program, iş birliği teklifleri beklediğini dile getiren Avcı, “Türkiye’ye sürekli kan kaybettiren, kuralsız bir müsabakaya dönüşen mevcut siyaset anlayışı kim iktidar olursa olsun bir nitelik sorunu olarak ülkemizi çok büyük güvenlik ve gelecek zaafına sokacaktır. Ülke siyasetine yeni bir format atılmadığı takdirde alternatif olarak topluma arz edilen parti ve liderler de ülkeyi akl-ı selimden uzaklaştırarak reel-politik ötesi tercih ve keyfi maceralara açık hale getirecektir. Halka hizmet Hakka hizmettir misyonu ile müdanasız bir şekilde çalışan, ülkeyi bilinmeden ve görünmeden onaran kişi ve kurumların sigorta denge işlevi de enerjisi de tükenecek, yine boşa gidecektir” diye konuştu.

MEHMET KARA - ANKARA