Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önceki gün kullandığı, “Akıl ve vicdan sahibi hiç kimsenin inkâr edemeyeceği bir gerçektir ki; dünyada her kim bu kardeşinize saldırıyorsa aslında Türkiye’ye saldırıyor demektir” sözlerine kamuoyundan “Siz Türkiye değilsiniz, Türkiye sizden büyüktür” ifadeleriyle tepki gösterildi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisini “ülkeyle ve milletle” özdeşleştirdiğini, bunun öyle olmadığını, bugün seçim olsa Erdoğan’ın kazanamayacağını belirterek, “Kazandığı dönemde bile 50+1’le kazandı. 50+1’le seçimi kazanan cumhurbaşkanı nasıl ‘Ben Türkiye’yim’ der? Kendisine oy vermeyen insanlarla kendisini nasıl eşitler? ‘Türkiye eşittir Erdoğan’ denklemini kurmaya çalışıyor. Böyle değil. Türkiye eşit değildir Erdoğan. Türkiye, Erdoğan’dan çok büyüktür. Türkiye 1’den çok büyüktür. Kimse laf oyunlarıyla insanları kandırmaya çalışmasın” dedi. Erdoğan’ın bu sözleri ile “Ben olmazsam Türkiye olmaz” demeye getirdiğini, söyleyen Babacan, “Artık Erdoğan dönemi bitiyor. Müsait bir yerde inmesi lazım” dedi. Eski ANAP Genel Başkanı Nesrin Nas da, Erdoğan’ın sözlerine tepki göstererek, “Bu, muhalefet etmenin açıkça vatana ihanetle eş tutulacağı aşamaya geçildiği demektir” şeklinde konuştu.

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