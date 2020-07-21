'Türkiye konusu AB’nin olağanüstü zirvesinde ele alınabilir'

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Avrupa Birliği (AB) zirvesinde Türkiye’nin görüşülmediğini, bu konunun önümüzdeki eylülde düzenlenecek olağanüstü AB liderler zirvesinde gündeme getirilebileceğini belirtti.

Miçotakis’e Yunanistan’ın Türkiye’ye yönelik ‘sert yaptırımlar’ konusunda ‘müttefiklerinin’ olup olmadığı soruldu.

Yunanistan Başbakanı, “Bugün dış politika hakkında fazla konuşmayacağım. Türkiye konusu zirvenin başında görüşüldü. Ben ve Kıbrıs Cumhurbaşkanı konuşma yaptık. Avrupa Konseyi Başkanının bu konuda konuşma yapacağını düşünüyorum ve eylülde düzenlenebilecek bir sonraki, yani olağanüstü zirvede Avrupa’nın Türkiye sorununa karşı nasıl bir tutum sergilemesi gerektiği konusunda ayrıntılı bir görüşme yapılacağı konusunda mutabık kalındı” dedi.

Miçotakis, “Türkiye sadece Yunanistan ve Kıbrıs için değil, Avrupa’nın tamamı için bir sorun teşkil ediyor” diye ekledi.