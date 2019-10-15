'Türkiye NATO'da kalmalı'

Norveç Başbakanı Erna Solberg, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili görüş ayrılıkları bulunmasına rağmen Türkiye'nin NATO'da kalması gerektiğini söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Solberg, "Dürüst olmak gerekirse, Türkiye'nin NATO'da kalması, ailemiz içinde kalması daha iyi olacak. Biz birbirimizle aile içinde konuşuyoruz. Konuşmak, susmaktan daha iyidir" dedi. Solberg, AB ülkelerinin Türkiye'ye silah tedarikini durduracaklarını açıklayarak Türkiye'ye net bir mesaj gönderdiklerinin altını çizdi.

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