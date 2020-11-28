'Türkiye seçime gitmek zorunda'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir gazetecinin erken seçimle ilgili sorusu üzerine şunları kaydetti:

“Zorlamayın bu milleti. Adına ‘iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sistem’ diyorsunuz. Başka bir isim de konabilir, önemli değil, ama bu sistemin arızalarını düzeltelim ve tam bir kuvvetler ayrılığı şeklinde, vesayet sistemlerinin de ortadan kalktığı bir parlamenter sistem, arızaları giderilmiş bir sistem inşa edelim, hep birlikte inşa edelim diyoruz. Anlaşılıyor ki bu noktaya adım atma imkânları yok. Sayın Arınç, Sayın Cemil Çiçek, onların yaptığı konuşmaların üzerine üç gün sonra Sayın Erdoğan’ın rencide olması enteresan bir durum. Böyle bir durumda iktidar partisi, bu sistemle partileri taşıyamıyor, bu sistem de Türkiye’yi taşıyamıyor. Dolayısıyla seçime gitmek mecburiyetinde kalacak.”