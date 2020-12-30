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Türkiye’yi makulleştirmemiz lâzım

30 Aralık 2020, Çarşamba
Bugün yaşanılan kutuplaşmanın ülkeye hiçbir fayda getirmeyeceğini söyleyen DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Partiler arasındaki ziyaretlerin Türkiye’nin makulleşmesi adına önemli bir adım olduğu düşüncesindeyiz” dedi.

RECEP GÖREN - ANKARA

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı ziyaret etti.

Demokrat Parti Genel Merkezi’nde yaklaşık 1 saat 40 dakika süren görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Gültekin Uysal, ülke meselelerini değerlendirme imkânı bulduklarını belirterek Türkiye’nin yüksek gerilim hattında seyreden bir siyasî iklimi olduğuna, siyasetçilerin bu iklim içerisinde ortak değerler ve prensipler etrafında 83 milyonu bir araya getirme görevi bulunduğunu söyledi. Türkiye’nin özellikle 16 Nisan 2017 referandumu sonrasındaki siyasî iklimde, partilerin belirli ortak paydalarda buluşma mecburiyetinin ortaya çıktığını söyleyen Uysal, “24 Haziran seçimlerinde Saadet Partisiyle aynı ittifak içerisinde bulunduk. Kendi fikirlerimizi farklılıklar olmakla beraber medeni bir şekilde milletimizin önüne koyma imkanı bulduk. Önümüzdeki süreçte de bu ziyaretler dolayısıyla Türkiye’nin makulleşmesine hizmet etmek noktasında bir ortak anlayış birlikteliğimiz var. Ümit ederiz sadece bizlerin değil, ama diğer önemli siyasî aktör ve paydaşlar da bu makul tutum içerisinde bir tavır sergilerler ki bugünkü kutuplaşmanın ülkeye hiçbir fayda getirmediğini hepimiz biliyoruz” diye konuştu. 

Bugün yaşanılan kutuplaşmanın ülkeye hiçbir fayda getirmeyeceğini söyleyen Uysal, “Önümüzdeki süreçte de partiler arasındaki bu tür ziyaretlerin Türkiye’nin makulleşmesi adına millete hizmet edebilecek önemli bir adım olduğu düşüncesindeyiz” dedi.

PROBLEMLERİ MÜZAKERE EDEBİLMELİYİZ 

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu da son zamanlarda Türkiye’nin içinden geçtiği badireli sürecin kendilerini arayışlara sevk ettiğini ancak bu ziyaretin kendisini daha önce ziyaret eden Uysal’a iade-i ziyaret gibi kabul edilmesi gerektiğini belirterek, “Elbette fırsat bulduğumuz zaman bir araya gelme ihtiyacımız var. Farklı kanaatlerde, farklı düşüncelerde, farklı siyasî yapıya sahip bir ortamdayız ama eğer ülkemiz bu badireden kurtulacaksa bizim ilk yapmamız icap eden iş bir araya gelip problemlerimizi müzakere edebilmek” diye konuştu.

 

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