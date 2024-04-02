Ucube sistemden kurtulma imkânı doğdu

Demokrat Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun, 31 Mart Mahalli İdareler seçim sonuçları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından değerlendirmeler bulunan Salih uzun şunları söyledi: “Seçim öncesi her programda ısrarla, inatla ve umutla söylediğimiz husus nihayet gerçekleşti: AKP / Cumhur bloğu radikal bir şekilde geriledi ve böylece siyasal iklim değişti. Bu yeni siyasal iklim, şu anda içinde bulunduğumuz ucube yönetim modelinden kurtulup, parlamentoyu merkeze alan, Türkiye’nin sosyolojisine uygun, çoğulcu yepyeni bir siyasal düzen kurulabilmesi için tüm muhalefet aktörlerine imkan ve motivasyon sağlamıştır. Beklediğim dip dalga buydu. Bunu başaran milletimizin sağduyusuna minnettarım.” Mehmet Kara - ANKARA

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