"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 ARALIK 2020 SALI - YIL: 51

Ülkeyi 28 Şubatçılarla birlikte yönetiyorlar

01 Aralık 2020, Salı 16:00
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin il kongresinde konuştu.

AKP’nin kuruluş aşamasındaki değerlerinden uzaklaştığını ve 28 Şubat destekçileri ile işbirliği yapar hale geldiğini öne süren Babacan, “Hakkı savunsun” diye oy verdikleriniz, en yakınlarına haksızlık yapıyor. “28 Şubat karanlığını üstümüzden alsın” dedikleriniz, 28 Şubatçılarla birlikte ülkeyi yönetiyor. Şimdi ben buradan bir kez daha, büyük umutlarla iktidara taşıdığı partisinin icraatlarından artık hicap duyan vatandaşlarımıza sesleniyorum: Gelin eski mağdurların, yeni mağduriyetlere sessiz kalmayacağını gösterelim. Gelin hakkı, adaleti herkes için hep birlikte isteyelim” dedi.

Okunma Sayısı: 409
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Adem

    1.12.2020 19:52:33

    Syn Babacan nezih sevimli bir insan.Rahmetli Menderesi andırıyor.Bu gaddar siyasi ortamda belirleyici 18 35 yasın oylarını alabilir.Millet ittifakının Cumhurbaşkanı adayı olabilmeli.Mustafa Yeneroğlu vs bambaska insanlar.Yolları açık olsun.ikinci bir Akp doğuşu olabilir.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Türkiye'de son 24 saatte 30 bin 110 vaka gözlemlendi, 190 kişi vefat etti

Azerbayca'da Laçın sevinci

Katar: Filistin meselesindeki sağlam duruşumuz devam ediyor

Tam kapanmadan sayı düşmez

'Pfizer ne kadar verebilecekse talibiz'

Otomotiv yükseliyor

Doğal gaz faturasında % 40 tasarruf nasıl olur?

ÖSYM duyurdu: Aralık ayındaki sınavlar ertelendi

Yüzde 60 azaldı

Bakanlık gereğini yapsın

Ülkeyi 28 Şubatçılarla birlikte yönetiyorlar

Dağlık Karabağ'da yeni dönem

Sigarayı bırakmak için en ideal süreç

Asgari ücret 3 bin TL olsun

135 AVM'ye para cezası, 18 AVM yönetimi hakkında suç duyurusu

'Çok istiyorlarsa versinler Marsilya'yı, Ermeniler orada devlet kursun'

44 milyon kişi iyileşti

Akşener: Milletimiz için istedik, esnafımız için önerdik ama reddettiler

'Türk-Rus Ortak Merkezi'ne ilişkin mutabakat imzalandı'

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

Yargıtay o kararına kendisi uydu mu?
Genel

Tarihi mektup
Ahmet BATTAL

Sıfır sıfır altı
Cevher İLHAN

Siyasette tezgâh ve tuzaklar…
Genel

Günün Ayet ve Hadisi
Genel

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Sokağa Çıkma Kısıtlamaları'na ilişkin yeni genelge
Faruk ÇAKIR

Avrupa’dan doğru ses
Risale-i Nur'dan

Sergüzeşte-i hayatımdan üç vakıa
Süleyman KÖSMENE

Ehl-i hakikatin ihbarları
Ali FERŞADOĞLU

Hayat virüsle devam ettiriliyor!

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.