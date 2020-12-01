Ülkeyi 28 Şubatçılarla birlikte yönetiyorlar

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin il kongresinde konuştu.

AKP’nin kuruluş aşamasındaki değerlerinden uzaklaştığını ve 28 Şubat destekçileri ile işbirliği yapar hale geldiğini öne süren Babacan, “Hakkı savunsun” diye oy verdikleriniz, en yakınlarına haksızlık yapıyor. “28 Şubat karanlığını üstümüzden alsın” dedikleriniz, 28 Şubatçılarla birlikte ülkeyi yönetiyor. Şimdi ben buradan bir kez daha, büyük umutlarla iktidara taşıdığı partisinin icraatlarından artık hicap duyan vatandaşlarımıza sesleniyorum: Gelin eski mağdurların, yeni mağduriyetlere sessiz kalmayacağını gösterelim. Gelin hakkı, adaleti herkes için hep birlikte isteyelim” dedi.

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