Uysal’dan zam tepkisi

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal elektriğe yapılan zammı eleştirerek, “Elektrik üreticilerininki maliyet artışı da Türk çiftçilerininki maliyet artışı değil mi?” diye sordu.

Sosyal medya hesabından açıkla yapan Gültekin Uysal, “Eyyyyy AKP/ERDOĞAN… Bir taraftan enflasyona sebep olacak’ diye milyonlarca Türk çiftçisinin girdi maliyetleri %52 artmasına rağmen bir önceki yıla göre prim hariç %12 artış yaparak Buğday Taban Fiyatı açıklayacaksınız diğer taraftan elektriğe %38 zam yapacaksın!!! Sizin kimin tarafında olduğunuzu zaten biliyoruz; siz Türk Çiftçisinin, Esnafının, Emeklisinin yanında değilsiniz!!! Elektrik üreticilerininki maliyet artışı da Türk çiftçilerininki maliyet artışı değil mi? Şimdi %38’lik elektrik zammı, enflasyona sebep olmayacak mı?” değerlendirmesinde bulundu. Ankara - Mehmet Kara

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