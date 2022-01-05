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6 OCAK 2022 PERŞEMBE - YIL: 52

Uysal: Dörtnala felâkete gidiyoruz

05 Ocak 2022, Çarşamba 23:01
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, çaresizlik içine düşmüş iktidarların uyguladığı fahiş vergiler ve fahiş vergi artışlarının kayıt dışılığa ve kaçakçılığa sevk edeceğini belirterek, “Ayrıca iktidarların vergilerden oluşan kamu kaynaklarını etkin ve namusluca kullanmadığı his ve düşüncesi de vergiden kaçışı tetikler” dedi.

Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Uysal,  “Erdoğan’ın yaptığı son zamlar kamu kaynaklarının çok uzun süredir yağmalandığı Türkiye’de kayıt dışılığı dolayısıyla vergiden kaçınmayı getirecek ve kamu gelirlerini olumsuz etkileyecektir. AKP, 19 yıllık iktidarında adil bir vergi düzeni kurmamıştır; şimdi haksız dolaylı vergi artışlarıyla topyekün yanlış politikalarının ortaya çıkardığı maliyeti, açığı tekrar vatandaşlara yükleme telâşında!” dedi. Vergilerin yasal ölçüsü eşit-genel-katlanabilir olma eşiğinin AKP iktidarında çoktan geçildiğini de söyleyen Uysal, “Ayrıca özellikle tekel ürünlerine yapılan zam ve vergi artışları, vergi olmaktan cezalandırmaya dönüşmüştür. Tekrar ifade etmek istiyorum; dört nala felâkete gidiyoruz!” dedi.

Ankara - Recep Gören

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