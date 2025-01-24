Yargı reformu lafta kaldı

CHP’li Gökçe Gökçen, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi’ni eleştirerek, “Erdoğan’ın yargı strateji belgesi, aynı uzayan yargılamalar gibi. Yılan hikâyesine dönen uzun bir süreç, sonucu ise koskoca bir sıfır” ifadesini kullandı.

Gökçen, “Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmadığı bir ülkede kimse adaletten bahsetmesin. Gencecik hâkim adaylarının, yazılı sınavlarda yüksek puan almalarına rağmen şaibeli mülakatlarda elendikleri bir ülkede kimse adaletten bahsetmesin. Vatandaşların adalet ararken torpil ve kayırmayla karşılaştıkları bir ülkede kimse adaletten bahsetmesin. İktidar mensubu siyasetçilerin hâkimi sürdüklerini itiraf ettikleri bir ülkede kimse adaletten bahsetmesin” dedi. Ankara - Anka

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