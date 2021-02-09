Yargıya “saygılı,” kararına karşı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM’deki grup toplantısı sonrası gazetecilerin İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Enis Berberoğlu’nun yeniden yargılanma talebini kabul etmesi ile ilgili sorusuna cevap verdi.

Bahçeli, “Yargıya saygımız var. Mahkemenin davayı yeniden görmesini de uygun buluyoruz. Ancak infazın durdurulmasına karşıyız. Enis Berberoğlu ile ilgili dokunulmazlığın kaldırılmasıyla alakalı fezleke komisyon ve genel kurula geldiğinde de MHP daha önceki tutum ve davranışına uygun olarak dokunulmazlığın kaldırılması yönünde oy kullanacaktır” dedi.

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