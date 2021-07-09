Yasak kalkınca kaç kişi işsiz kaldı?

SP Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Bilgin’e, işten çıkarma yasağının kaldırıldığı 1 Temmuz 2021 tarihinden sonra işine son verilen çalışan sayısının kaç olduğunu sordu.

Karaduman, Meclis Başkanlığı’na verdiği önergesinde şu soruları yöneltti: “İşten çıkarma yasağının kaldırıldığı 1 Temmuz 2021 tarihinden sonra işine son verilen çalışan sayısı toplamda kaçtır? Kısıtlamalardan dolayı mağduriyet yaşayan işletmelerin desteklenmesi ve dolayısıyla çalışanlarının da işsiz kalmasının önlenmesi amacıyla Bakanlığınız hangi çalışmaları yapmaktadır? İşçi çalıştıran firmalar tarafından gasp edilen hakların işçilere iade edilmesiyle ilgili herhangi bir girişiminiz olacak mıdır?” Ankara - Recep Gören

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