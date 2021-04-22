Yazık ettiniz bu ülkeye

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından gündeme dair açıklamalarda bulundu.

AKP’nin dış politikada özellikle son 10 yılda radikal yanlışlar yaptığını söyleyen Uysal, “Ortadoğu’da Türkiye’yi değil de kendilerini merkeze alarak attıkları adımlar ve Türkiye’yi yöneten lider kadroların şahsî zaafiyetleri milletimiz ve devletimiz için büyük bir millî güvenlik açığına dönüştü. AKP’nin romantizm, ideolojik saplantılarla oluşturduğu Türkiye’nin amaç-araç uyumsuzluğu dolayısıyla kudret kapasitesini aşan dış politika tercihlerinin hem Türkiye hem de Ortadoğu için maliyeti çok ağır sonuçlar doğurdu!” dedi. Uysal, “Yazık ettiniz bu büyük ülkeye! Gerçekleşmiş bir tane bile politik öngörünüz ve politik tercihiniz yok Ortadoğu coğrafyasında! Aksine onlarca olumsuzluğa sebep oldunuz!” ifadelerini kullandı. Ankara – Fatih Karagöz

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