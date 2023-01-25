Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimler için 14 Mayıs’ı işaret ederken, Demokrat Parti’nin 73 yıl önceki ‘Yeter Söz Milletindir’ sloganını kullandı.

Demokrat Parti’nin 14 Mayıs 1950 yılında dönemin CHP iktidarına karşı kullandığı ‘Yeter Söz Milletindir’ sloganının, 21 yıldır iktidarda bulunan AKP tarafından kullanılması, Millet İttifakı bileşeni olan muhalefet partileri tarafından “Sanki AKP iktidarda değilmiş gibi konuşuyor” denilerek eleştirildi. CHP'li vekiller 'dur' dediler CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da bu çelişkiye işaret ederek, ülke genelinde yaşanan sorunları tek tek sıralayarak, “Yeter, söz milletindir. Söz Millet İttifakı’nındır, yeter be yeter artık” cümlesi ile grup toplantısını bitirdi. Grup toplantısının ardından, CHP milletvekilleri sosyal medya hesaplarından; DP’nin 1950 seçimlerinde kullandığı afiştekine benzer biçimde tek ellerini açarak ‘dur’ işareti yaptıkları ve “Yeter Söz Milletin” dedikleri videolar paylaştı. Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 203

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.