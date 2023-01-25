"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 OCAK 2023 PERŞEMBE - YIL: 53

Yeter, söz milletindir

25 Ocak 2023, Çarşamba 17:00
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimler için 14 Mayıs’ı işaret ederken, Demokrat Parti’nin 73 yıl önceki ‘Yeter Söz Milletindir’ sloganını kullandı.

Demokrat Parti’nin 14 Mayıs 1950 yılında dönemin CHP iktidarına karşı kullandığı ‘Yeter Söz Milletindir’ sloganının, 21 yıldır iktidarda bulunan AKP tarafından kullanılması, Millet İttifakı bileşeni olan muhalefet partileri tarafından “Sanki AKP iktidarda değilmiş gibi konuşuyor” denilerek eleştirildi. 

CHP'li vekiller 'dur' dediler

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da bu çelişkiye işaret ederek, ülke genelinde yaşanan sorunları tek tek sıralayarak, “Yeter, söz milletindir. Söz Millet İttifakı’nındır, yeter be yeter artık” cümlesi ile grup toplantısını bitirdi. Grup toplantısının ardından, CHP milletvekilleri sosyal medya hesaplarından; DP’nin 1950 seçimlerinde kullandığı afiştekine benzer biçimde tek ellerini açarak ‘dur’ işareti yaptıkları ve “Yeter Söz Milletin” dedikleri videolar paylaştı.

Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 203
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Malavi'de kolera salgını alarmı: Ölenlerin sayısı 1002'ye yükseldi

    'Kur'an'a düşmanlık insanlığa düşmanlıktır' - 'Dağınıklık, İslam düşmanlarının pervasızca hareket etmesine sebep oluyor'

    Lübnan'daki liman patlamasıyla ilgili tutuklu kimse kalmadı

    Suriye'de çözüm ne yazık ki yakın değil

    Yeni Asya’nın demokrat duruşu toplumda ciddi karşılık buluyor

    Tek adam rejimiyle baş aşağı gittik

    'Ukrayna için son derece sevindirici haberlerin günü'

    Önce özür, sonra kilit

    Kuraklıkla toprak çatladı

    Tarım düzelmeden ekonomi düzelmez

    1550 kilometrekare büyüklüğünde bir buz dağı daha Antarktika'dan ayrıldı

    İsveç hükûmetini yargıya şikâyet edeceğiz

    İsviçre'den Rusya'ya yeni yaptırım kararları

    Rusya: Kur’an yakmak, ifade özgürlüğü değildir

    Trafik kazasında Şehit olan Ay ile Arslan ebedi yolculuklarına dualarla uğurlandı

    Ahşap ev kül oldu

    Yeter, söz milletindir

    Karadeniz Ereğli'deki barajda da su seviyesi düştü

    40 ülkede hatim okundu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Tek adam rejimiyle baş aşağı gittik
    Süleyman KÖSMENE

    Kutlu gecelerden ilki: Regaib Gecesi
    Ahmet BATTAL

    Pabuç elli vekil belli, işine bak!
    Mikail YAPRAK

    Çocuklarımız ne âlemde?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Avrupa ikidir”
    Cevher İLHAN

    “13’üncü” katakullisi…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Mübarek günler hakkında bilenler konuşmalı değil mi?
    M. Latif SALİHOĞLU

    İktidar makamı, tapulu mal değildir
    Ali Rıza AYDIN

    Bu gece, başka gece

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.