Yıkım kararı verilen okullarda eğitim sürüyor

SP’li Abdulkadir Karaduman, İstanbul Silivri’de meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin ardından yapılan hasar tesbit çalışmalarında hakkında yıkım kararı verildiği halde Küçükköy İHL’de eğitime devam edildiğini söyledi.

RECEP GÖREN - ANKARA

SP Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, İstanbul Silivri’de meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin ardından yapılan hasar tesbit çalışmaları sonucunda 9 okul için yıkım kararı alındığını hatırlatarak, “Ancak hakkında yıkım kararı verildiği halde Küçükköy İmam Hatip Lisesi’nde eğitime devam edildiği bildirilmektedir. Bu durum öğrencileri ve aileleri tedirgin etmektedir. Yıkım kararı verilen okullarda eğitimin daha ne kadar sürdürüleceği konusu da merak edilmektedir” dedi.

SELÇUK’A SORDU

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından cevaplandırılması isteğiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği önergesinde şu soruları yöneltti:

“İstanbul Silivri’de yaşanan depremin ardından İstanbul genelinde yıkım kararı verilen okul sayısı toplamda kaçtır? Hasar tesbit çalışmaları sonucunda hasarlı olarak görülen ve restorasyon kararı verilen toplam okul sayısı kaçtır? Yıkım kararı verildiği halde içerisinde eğitime devam edilen Gaziosmanpaşa Küçükköy İmam Hatip Lisesi dışında aynı durumda olan başka bir okul var mıdır? Küçükköy İmam Hatip Lisesi’nde eğitime daha ne kadar süre ile devam edilecektir? Yıkım kararı verilen okulların yıkımı ne zaman gerçekleştirilecektir? Bakanlığınız yıkım kararı verilen veya hasarlı olduğu tesbit edilen okullarda kayıtlı olan öğrencilerin mağduriyet yaşamadan eğitimlerini sürdürebilmeleri için hangi çalışmaları yapmaktadır?”