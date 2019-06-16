Yolsuzluğun, usûlsüzlüğün ve israfın kökü kazınmalı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “23 Haziran tarihinde İstanbulumuzda seçim var. Bu seçimlerin sanki Türkiye iki kampa ayrılmış, iki taraftan birini seçme mecburiyetindeymiş gibi takdimine kesinlikle karşıyım” dedi.

Karamollaoğlu, Anadolu Gençlik Derneği’nin (AGD) İstanbul’un fethinin 566. yıl dönümü dolayısıyla Esenler Stadyumu’nda düzenlediği etkinlikte vatandaşlara hitap etti. 23 Haziran’daki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karamollaoğlu, “23 Haziran tarihinde İstanbul’umuzda seçim var. Bu seçimlerin sanki Türkiye iki kampa ayrılmış, iki taraftan birini seçme mecburiyetindeymiş gibi takdimine kesinlikle karşıyım” diye konuştu. Karamollaoğlu, seçmenin iki tarafa mahkûm edilmesi gibi bir anlayışı asla kabul etmediklerini belirterek, “Çünkü Hakk’ı üstün tutan, Hak yolunda her türlü çabayı sarf eden, fedakârlıkta bulunan bir yol daha var” dedi. İnsanı temel alan bir belediyecilik anlayışları olduğunu aktaran Karamollaoğlu, yolsuzluğun, usûlsüzlüğün ve israfın kökü kazınmadan bunun gerçekleşmeyeceğini ifade etti. AA

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