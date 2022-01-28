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28 OCAK 2022 CUMA - YIL: 52

Yolsuzluklar sistematik hale geldi

28 Ocak 2022, Cuma 21:57
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Yolsuzlukların sistematik hale geldiği bir süreci yaşıyoruz” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Uysal, Türkiye’nin problemlerini demokratik kanala aktaramadığını belirterek, “Yönetimde istikrar sağlanıyor, peki temsilde adalet? Millî iradenin sağlıklı şekilde Meclis’e yansımadığı bir modelde ne yaparsanız yapın, sorunu çözemezsiniz. Sayın Erdoğan her mesele ile ilgilenmek istiyor, bu sürdürülebilir değil. O nedenle de belki kendi kariyerinin en kötü kadroları ile çalışıyor. Önümüzdeki seçimler, Türk demokrasinin en büyük sınavı olacak” diye konuştu.  

‘Dua edelim tutsun’ modeli

Hükümetin ekonomik modelini “duâ edelim tutsun modeli” olarak değerlendiren Uysal, “Merkez Bankası’nın açıkladığı enflasyona dair veri, itibar edilebilir bir veri değil! İktidar için sadece bir hedef var; &acaba bir sanal bahar yaşatabilir miyiz?’ Bütçe sunulduğunda ortaya konan enflasyon, faiz hedefleri ile bütçe meclisten geçerken ortaya çıkan fark bile herşeyi ortaya koyuyor. Rant oluşturmak üzerinden bir kalkınma projeksiyonları var!” dedi. AKP’nin 20 yılda politikalarla iki büyük sosyoekonomik kesim olan esnaflar ve çiftçiyi kaybettiğini söyleyen Uysal, “Enerjiniz, söyleyecek sözünüz bitmişse, her yolun meşrû, mübah sayıldığı bir noktaya geliyorsunuz. İktidar bu noktada! Demokrasi bir paket program, ancak AKP seçmeli bakıyor. Sandık tarafını alıp değerler tarafını inkâr ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

Hatadan hakikate gidilmez

Uysal, “Sayın Erdoğan’ın aklının İstanbul’da kaldığı ve projektörlerin de İBB üzerinde olduğu ortada. Büyükşehir Belediyeleri yardımlaşma kampanyaları düzenledi, iktidar ‘yardımı ancak ben yaparım’ diyerek engel oldu. Bu kriz anlarında ortak yürütme yapılabilmeli. Filler tepişir misali” dedi. Türkiye’de haklarınızı kullanabilmenizin yolunun hâkim siyasî anlayışa aidiyetinizden geçtiğini de söyleyen Uysal, “Muhalefete ayrı bir hukuk uyguluyorlar. AKP’nin ilk dönemi hatadan münezzeh bir dönem değil! Bugün yaşadığımız sorunların temeli ilk dönemde atıldı. AKP’nin ilk döneminden beri siyaset içinde var oldum, o dönem de itiraz ediyorduk. AKP ‘3Y’ ile sınandı, kaybetti! Yolsuzlukların sistematik hale geldiği bir süreci yaşıyoruz. Ülke bütçesinin 2/3’ü ile bile bu ülke yönetilir. Akçeli işlerle ilgili bir kamusal algı var. Hatadan hakikate gidilmez” ifadelerini kullandı.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

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