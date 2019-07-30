Yunanistan'dan Türkiye'ye 'Doğu Akdeniz' suçlaması

Yunanistan, Doğu Akdeniz'de yaptığı petrol ve doğal gaz arama çalışmaları nedeniyle Türkiye'yi bölgenin güvenliğini riske atmakla suçladı.

Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Mısırlı mevkidaşıyla yaptığı görüşme sonrası yaptığı açıklamada 'Türkiye'nin eylemlerinin de uluslararası hukuka uygun olmadığını' öne sürdü. Yunan Bakan Dendias Ankara'yı sert bir dille eleştirerek, "Türkiye'nin uluslararası hukuka meydan okuyan yasa dışı eylemleri bölgenin güvenliğini tehlikeye atıyor. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenlik hakları Türkiye tarafından çiğneniyor." dedi. Euronews Türkçe

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