Yüzde 69 adalete güvenmiyor

İnsan Hakları Derneği’nin KONDA’ya yaptırdığı kamuoyu araştırmasına katılanların yüzde 69’u adalete güvenmediğini, yüzde 72’si ise insanların haksız yere tutuklandığını düşündüğünü söyledi.

Kamuoyu araştırma şirketi KONDA, İnsan Hakları Derneği’nin talebi üzerine Türkiye’nin 68 ili ve 383 ilçesinde “Hapishaneler ve Mahpuslar Algı Araştırması” yaptı. 18-20 Haziran tarihleri arasında 3 bin 285 kişiyle telefonla yapılan araştırmada çarpıcı sonuçlar çıktı. KONDA’nın araştırmasına katılanların yüzde 57’si Türkiye’de insanların düşünceleri nedeniyle cezaevine atıldığını düşündüğü söyledi. Ankette katılımcılara Türkiye’de adalet sistemine güvenip güvenmedikleri de soruldu. Buna göre katılımcıların yüzde 69’u adalet sistemine güvenmediğini, yüzde 31’i ise güvendiğini ifade etti. Daha önce bir yakını tutuklananların yüzde 76’sı adalet sistemine güvenmezken yakının başına böyle bir olay gelmeyenlerin yüzde 68’i adalet sistemine güvenmiyor.

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