"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Zulüm ile abâd olanın…

Rafet Özcan
28 Ağustos 2021, Cumartesi
İnsanlık tarihini inceleme fırsatı bulanlar göreceklerdir ki her devirde zalimler ve mazlumlar ile ilgili birçok hadise mevcuttur.

Her devrin zalimi farklı, zulüm vasıtası farklı, mazlumları farklı farklıdır. İlk insan ile başlayan iman küfür mücadelesi kıyamete kadar devam edecektir. Küfür ve temsilcisi kâfir kıyamete kadar zulüm ve küfrünü devam ettirmeye çalışacak, hatta küfrü ile Cehennemi boylayacak, ama devam ettiği küfür bataklığı onun sonunun hesap verme yeri olan mahşerde son bulup cezasını çekmek üzere Cehennemi boylamasına sebep olacaktır. Kimse küfre gittiğinden dolayı onu kınamayacak, yalnız ona acıdığı için hakkı tavsiye edecek, isterse o kimse küfürde gitme hakkını sonuna kadar kullanacaktır. Allah bu hakkı ona tanımış ve onu iradesi ile serbest bırakmıştır. Ama bir gerçek vardır ki Yaratanın ona gösterdiği bu hoşgörü ve irade kullanma hakkını o kimseler; “ben küfürde gitmek istemiyorum, ben inanıyorum,” diyenlere gösterememişler, ellerinden geldiğince; “hayır sen inanamazsın, inanma hürriyetin yoktur,” diyerek Allah’ın insana tanıdığı bu hakkı inanan insanların elinden almaya çalışmışlar, hâlâ da çalışmaktadırlar.

Ey zalimler! Siz bilmez misiniz her şeyin bir sonu vardır. Sizin küfrünüzde kıyametle son bulacaktır. Ama zalimliğinizin cezası ise bu dünyada iken verilecektir. Zulüm vasıtalarınız ellerinizden alındıkça feryadı basmaya başladınız. Bediüzzaman bunu yıllar önce: “Zalimler için yaşasın Cehennem, zalimler için yaşasın Cehennem” diye haber veriyor. Küfrünüzde sabit olup onu kıyamete kadar devam ettirebilirsiniz. O sizin şahsî tercihiniz. Fakat zulmü, zalimliği devam ettiremezsiniz. Hangi zalim zulmü ile abâd olmuş ve zulmü sürekli devam ettirebilmiş ki siz ettireceksiniz. Nemrutlar mı? Firavunlar mı? Ve diğer dünya zalimleri mi? Kim devam ettirebilmiş ki siz bu zulmü devam ettirebileceksiniz.

Ellerinizde bulunan zulüm vasıtaları birer birer ellerinizden çıkacaktır. Hiçbir şey sizin zulmünüzü devam ettirmenize yetmeyecek.

Bir zamanlar duâ ettiğinden dolayı alay ettiğiniz kimselerin duâsına bugün siz sarılmaya başladınız. Hem de ölülerden medet bekleyerek... Keşke Allah’a duâ etseniz, belki kurtulursunuz. Kendisine faydası dokunmayan ölülerinizden boşa medet beklersiniz. Allah sizi ıslah etsin. Yine de bu milletin çocuklarına yaptığınız zulüm karşılığında size bedduâ değil ıslahınız için duâ ediyoruz.

Gelen neslin önünden çekilin. Zira mezar sizi bekliyor. Günahlardan temizlenmek üzere tevsbe edin. Zira, tevke kapısı ölene kadar açıktır.

Okunma Sayısı: 292
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Afganistan'da kaos bitmiyor

    Patlama, ABD’ye “kal” demektir

    Gıda enflasyonunun önüne geçilemez

    Elektriğe fahiş zam kapıda

    Biden'a 'Kabil'de başka terör saldırıları olabilir' uyarısı

    MSB: TSK personelimizin Afganistan'dan tahliyeleri tamamlandı

    Pentagon: Kabil'de ikinci bir patlama olduğuna inanmıyoruz

    Türkiye'de son 24 saatte 244 kişi vefat etti

    İstanbullunun yüzde 73’ü taksi bulamıyor

    Uygurlar, Taliban’ın yanı sıra Çin’den de korkuyor

    Marmara'da hamsi, istavrit ve sardalya için dökme avcılık yasaklandı

    2 günde 30 bin ziyaretçiyi ağırladı

    'Grip vakalarının görülmesinin en büyük sebebi, kurallara uymadaki gevşeme'

    Kabil'deki terör saldırılarında en az 110 kişi öldü

    Yeni eğitim-öğretim sezonundaki trafik tedbirleri 5 başlık altında açıklandı

    Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa'daki rakipleri belli oldu

    YKS yerleştirme sonuçları önümüzdeki hafta açıklanacak

    Yaz meyvesi yiyemeden yaz bitti

    Bireysel silahlanmanın önüne geçilmeli

    Salgın gündemiyle dünya genelinde son 24 saat

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Durgunluğu hizmetle aşalım
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Bağımsız okuyucu ve net tavrı
    Rafet Özcan

    Zulüm ile abâd olanın…
    Ali FERŞADOĞLU

    “Ehl-i dünyanın propagandacıları”
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    Türkiye “Avrupa’nın çöplüğü” haline getirilmiş
    Sebahattin YAŞAR

    Akıllı olmanın göstergesi
    Faruk ÇAKIR

    Afganistan’daki yara
    Mehmet ÇETİN

    Tarafgirâne siyaset araya girince, hâlimiz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.