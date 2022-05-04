76 yıllık bayramlaşma geleneği

Tekirdağ Ergene’de mahalleli, aralarında topladığı paralarla aldığı armağanları çocuklara dağıtıyor.

Ahimehmet Mahallesi’nde yaşayanlar salgın nedeniyle 2 yıldır ara verdikleri geleneklerini bu Ramazan Bayramı’nda yeniden yaşattı. Mahalleli topladığı paralarla satın aldığı hediyeleri, öğle namazının ardından cami bahçesinde sıraya giren çocuklara dağıttı. Ahimehmet Mahallesi Muhtarı Mehmet Ertaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuklara bayramda hediye dağıtma geleneğini 76 yıldır sürdürdüklerini söyledi. AA

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