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15 MART 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Doğu Türkistan’da zorlu Ramazan

15 Mart 2025, Cumartesi 04:23
UYGUR AMERİKAN DERNEĞİ BAŞKANI KUZZAT ALTAY: BİZİM İÇİN ORUCUN BEDELİ SADECE AÇLIK DEĞİL, ÖLÜM

Doğu Türkistan'da Çin işkencesi - Oruç, Teravih ve diğer ibadetler yasaklandı!

 

Ramazan ayı, Uygur Türkleri için korku ayına dönüşüyor. Komünist Çin Hükümeti Ramazan ayında işkence ve baskılarının dozunu arttırıyor.

Uygur Amerikan Derneği Başkanı Kuzzat Altay, sosyal medyada yayınladığı videoda şöyle sesleniyor:

“Ramazan ayı gibi mutlu olmamız gereken zamanlar Doğu Türkistan’da korku ve acı ayı hâline geliyor. Ramazan’ın tatlı iftar-sahur telâşı ve neşesi orada yaşanamıyor. “Akşama iftarda ne yesem? Yarın iftara kimi davet etsem” diye düşünmek ne tatlı, ne masum dertler. İbadet ve mutluluğun birleştiği bu ayda Doğu Türkistan’daki Uygur Türkleri “Oruç tutarsam beni öldürecekler mi? Belli etmemek için ne yapsam?” derdinde oluyorlar. Bazıları ağzında bir sakız bulunduruyor ki, polis orucunu bozdurmak istediğine “Bakın ağzımda sakız var nasıl oruçlu olabilirim ki?” demek için. Benim orada öğrenci olduğum yıllarda Ramazan’da Çinli komiser ve polisler okulumuza gelip hepimizin eline birer bardak su verip içirerek orucumuzu bozarlardı. İçtiğimizi tek tek gördükten sonra çıkıp giderlerdi. Biz biliyorduk ki, onlar bize zorla su içirdiği için orucumuz bozulmuş sayılmaz. Orucumuzu yine tutmaya devam ederdik. Biz orada işkence ve öldürülme ihtimalimiz olmasına rağmen yine oruç tutardık. Uygur Türkleri orucun bedelini sadece açlıkla değil canı ile ödeyerek tutuyor.

Hem Türk, hem Müslüman olan Uygur Türkleri yıllardır ümmetin unutulan bir yetim çocuğudur. Uygurlar’ı yok saymak ve onların bu hâlini görmezden gelmek dünya liderlerinin işine geliyor. Çünkü Çin onlara bahşişi önden ödüyor. “Şu kadar para vereceğim, medya ve haber kanallarında Uygurlar’dan bahsetmeyeceksin” diyor. Yani Uygur Türkleri öyle bir hâldeler ki, Çin’in zulmü altında çektiği işkencelerin haddi hesabı yok ve Allah’tan başka kimsesi yok. Bakıyorum yeryüzünde herkesin bir velîsi var, ama biz Uygurlar’ın arkasında kimsemiz yok. Uygurlar Allah’tan başka kimsesi olmadığını bildikleri için oruç tutmak için canını verebilirler. Allah için ölümü göze alabilirler.  Dua ediyorum, Allah’ım şu Ramazan’da Doğu Türkistan’daki kardeşlerimize yardım et. Başlarındaki Çin hükümetini def et. Onları özgürlüğüne kavuştur. Allah ‘ol” der oluverir. Allah isterse hiç ummadığımız anda  Çin’i yok eder. Allah’a hiçbir iş zor değil. 

Takipçilerimden tek istediğim bu güzel Ramazan’da biz Uygur Türklerini unutmayın. Dualarınıza dahil edin. Sevgili kardeşlerim, bugün siz yine “Akşama iftara ne pişirsem? Sahurda ne yesek?” gibi düşünürken şu an “Acaba son iftarım olacak mı? Sahura sağ çıkacak mıyım” diye derdi olan kardeşleriniz olduğunu unutmayın. Allah’a emanet olun.”

MEHTAP Y. YÜKSELTEN - İSTANBUL / YENİ ASYA

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