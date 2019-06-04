Dünya Bayram yaptı: Huzur ve barış için dua

RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI İÇİN CAMİLERİ DOLDURAN MÜSLÜMANLAR; HUZUR, BARIŞ VE KARDEŞLİK İÇİN EL AÇIP ALLAH’A YALVARDI.

BAYRAM COŞKUSU CAMİLERDEN TAŞTI

Sabahın erken saatlerinde Ramazan Bayramı namazı için camilere koşan vatandaşlar çoğu yerde izdihama sebep oldu. Camiler dolup taşınca çoğu kişi namazı sokaklarda kılmak mecburiyetinde kaldı. Okunan hutbelerde ve yapılan dualarda İslam aleminin huzura, barışa ve kardeşliğe kavuşması niyaz edildi.

BALKANLARDAKİ COŞKU GÖZ YAŞARTTI

Pek çok ülkede olduğu gibi Balkanlar’da da bayram coşkusu yaşandı.

Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Kosova ve Arnavutluk’ta yaşayan Müslümanlar bayram namazı vesilesiyle camilere akın etti. Bayram namazı sonrası cami çıkışlarında çeşitli ikramlarda bulunuldu.

ALLAH’TAN YARDIM DİLİYORUZ

Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Süleyman Recepi, namaz çıkışı basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Dünyada tüm Müslümanların kutladığı bu büyük bayram hürmetine, bize yardım etmesi, bizi desteklemesi, rahmetinin bizim üzerimize olması için Allah’a dua ediyoruz” dedi.

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