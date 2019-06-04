Dünyadan Ramazan Bayramı manzaraları...

Dünyanın bir çok ülkesinde yaşayan milyonlarca Müslüman Ramazan Bayramı'nın ilk gününde bayram namazı için camileri doldurdu.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşayan Müslümanlar, bayram namazını camilerde eda etti.

Müslümanlar, bayram namazı için sabahın ilk saatlerinden itibaren Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Avusturya Türk Kültür Sosyal Yardımlaşma Derneği (ATİB) Merkez Camisi'ni doldurdu.

Namaz öncesi Suriye ve Filistin başta olmak üzere İslam coğrafyasında yaşanan sorunların giderilmesi, kan ve gözyaşının bir an evvel dinmesi için dualar edildi.

Bayram namazı kılındıktan sonra Viyana Din Hizmetleri Müşaviri İbrahim Yazar, hutbe okudu. Duaların ardından Müşavir Yazar ve Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ümit Yardım, cemaatle bayramlaştı. Cami çıkışında gurbetçiler, Türkiye'deki yakınlarını arayarak bayramlarını tebrik etti.

Öte yandan ülkenin İslami mimariyle inşa edilen tek camisi Viyana İslam Merkezi’nde ise çeşitli etnik gruplardan binlerce Müslüman bayram namazını kılmak için bir araya geldi.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı camiye Müslümanların gösterdiği yoğun ilgi, renkli anların yaşanmasına yol açtı.

Almanya'da Ramazan Bayramı

Almanya'nın başkenti Berlin'de ve Köln şehrinde Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını kılmak için camileri doldurdu.

Berlin'de Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Şehitlik Camisi'nde kılınan namaza Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Elçi Müsteşarı Ufuk Gezer ve Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik katıldı. Büyükelçi Aydın namazın ardından cemaatle bayramlaştı.

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Dünya genelinden Bayram coşkusunu gösteren kareler...

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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi yerleşkesindeki DİTİB Köln Merkez Camisi'nde ise Müslümanlar birlikte namaz kılıp dua etti.

DİTİB Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Dilek, bayram vaazında, ramazan ayının Kur’an ve oruç ayı olmanın yanı sıra birlik ve beraberliğin, paylaşmanın, yeniden hatırlamanın ve kaynaşmanın zirve yaptığı ve gönülleri birleştiren bir ay olduğunu söyledi.

Ramazan ayında elde edilen manevi ve uhrevi kazanımların aynı hassasiyetle devam ettirilmesi gerektiğinin önemine değinen Dilek, "Ramazan ayı, bünyesinde birçok güzelliği barındıran muhteşem bir iklimdi. Onun gelişiyle gönüllerimizdeki rahmet tohumları, vahiy yağmurlarının da etkisiyle filizlendi, büyüdü, çiçek açtı. Bu rahmet çiçekleri ruhumuzu adeta cennete çevirdi. Mağfiret rüzgarlarıyla gelen bu manevi bahar, bizlere, ailemize, komşularımıza, hasılı tüm dünyaya rahmetin, umudun, öz benliğe dönüşün cemresi oldu." dedi.

Kılınan bayram namazının ardından Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, DİTİB Genel Bakanı Kazım Türkmen ve din görevlileri cemaatle bayramlaştı.

Namaz sonrası cemaate tatlı ikram edildi.

Balkanlar'daki Müslümanlar bayramı coşkuyla karşıladı

Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Kosova ve Arnavutluk'ta yaşayan milyonlarca Müslüman, Ramazan Bayramı'nın habercisi bayram namazını kılmak için camilere akın etti.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi, bayram namazını kılmak isteyenlerle dolup taştı.

Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic, bayram namazını kıldırmasının ardından yaptığı açıklamada, affetmek ve sabrın son derece önemli erdemler olduğunu belirterek, İslam aleminin bayramını kutladı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki tek cami olan Bayraklı Camisi de bayram namazı için gelen Müslümanları ağırladı. Ülkede Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesindeki camiler de bayram namazını kılmak için gelen vatandaşlarla doldu.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb ile aynı ismi taşıyan camide toplanan binlerce Müslüman bayram namazını eda etti. Hırvatistan İslam Birliği Başkanı Aziz Hasanovic'in kıldırdığı namazın ardından dualar edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

Karadağ ve Kuzey Makedonya

Balkanlar'ın en küçük ülkesi olarak değerlendirilen Karadağ'da da Ramazan Bayramı coşkuyla karşılandı. Başkent Podgorica'daki Osmanagic Camisi başta olmak üzere ülke genelindeki 130 camide bayram namazı kılındı.

Bayram coşkusunun sabahın ilk saatlerinden itibaren hissedildiği Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’teki tarihi Mustafa Paşa Camisi, bayram namazı için gelen müminlerle dolup taştı.

Bayram namazı öncesinde başta Türkçe olmak üzere birçok dilde ilahiler okundu.

Bayram namazını Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Süleyman Recepi’nin kıldırdığı tarihi caminin bahçesi camiye sığmayanlarla doldu.

Bayram namazı hutbesi, Türkçe, Arnavutça ve Makedonca olmak üzere üç dilde okundu.

Kuzey Makedonya İslam Başkanı Başkanı Recepi, namaz çıkışı basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu bayram gününde ihtiyaç sahipleriyle dayanışma içerisinde olunması gerektiğini ifade etti.

Recepi, "Dünyada tüm Müslümanların kutladığı bu büyük bayram hürmetine, bize yardım etmesi, bizi desteklemesi, rahmetinin bizim üzerimize olması için Allah’a dua ediyoruz." dedi.

Kosova ve Arnavutluk

Kosova'nın başkenti Priştine'deki Müslümanlar da bayram namazı için tarihi Fatih Sultan Mehmet Camisi'ne akın etti.

Bayram hutbesini okuyan Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Ternava, Kosovalıların ülkeden göç etmesi konusuna değinerek, Kosova’nın geleceği için birlik çağrısında bulundu.

Bayram namazının en yoğun hissedildiği ülkelerden biri de Arnavutluk oldu. Başkent Tiran'da bayram namazı, İskender Bey Meydanı’nda kılındı. Ramazan Bayramı, ülkenin diğer şehirlerinde de coşkuyla karşılandı.

Kerkükte vatandaşlar barış ve huzur için dua etti

Irak'ın Kerkük kentinde, bayram namazı için camileri dolduran vatandaşlar, ülkenin barış ve huzuru için dua etti.

Kerkük kent merkezindeki Bağdat Yolu semtinde bulunan Büyük Nur Camisi imam hatibi Ahmed Hurşid, yaptığı açıklamada, tüm Müslüman ülkelerinin barış ve huzur içinde yaşamasının en büyük temennileri olduğunu ifade etti.

Kerküklü İbrahim Altuncu da "Memleketimizin terör belasından kurtulmasını ve insanların artık rahat bir nefes almasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bayram namazını Büyük Nur Camisi'nde eda eden Musul göçmeni Ali Reşid de terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerin bir an önce imar edilmesi ve evlerine geri dönmek istediklerini dile getirdi.

Rusya'da binlerce Müslüman camilere sığmadı

Rusya’nın başkenti Moskova'da bayram namazı için camilere sığmayan binlerce Müslüman, caddelerde saf tutmak zorunda kaldı.

Moskova Merkez Camisi’nde Ramazan Bayramı namazı öncesinde özel önlemler alındı.

Cami etrafındaki cadde ve sokaklar ibadet için özel olarak trafiğe kapatıldı.

İbadet için oluşturulan alan etrafında polis güvenlik önlemleri alırken, cemaat kontrol noktalarından içeri girebildi.

Namaz öncesinde Moskova Merkez Camisi’nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Başbakan Dmitriy Medvedev’in ülkede yaşayan Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutlayan mesajı okundu.

Bayram namazı, Rus devlet televizyon kanalı Rossiya-1’den canlı yayınlandı.

Yaklaşık 20 milyon Müslüman'ın yaşadığı Rusya’da 7 bin civarında cami ve mescit bulunuyor.

İsveç'te Ramazan Bayramı

İsveç'in başkenti Stockholm'de Müslümanlar, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Fittja Ulu Cami'de bayram namazını kıldı.

Namaz öncesinde vaaz veren Fittja Ulu Cami Görevlisi Cihat Kullay, toplumsal birliğe ve beraberliğe vurgu yaptı.

İnsanların birbirlerine her konuda yardımcı olmaları gerektiğine de işaret eden Kullay, bayram gününde kırgınlıkların ve dargınlıkların son bulması gerektiğini söyledi.

Bayram namazını vatandaşlarla kılan Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Emre Yunt da cemaatle bayramlaştı. Namazın ardından cami yönetimince vatandaşlara lokum ve bisküvi ikram edildi.

İsviçre'de binlerce Müslüman bayram namazına akın etti

İsviçre'nin Cenevre kentinde yaşayan binlerce Müslüman, bayram namazında bir araya geldi.

Palexpo Sergi Merkezi'ne akın akın gelen kadın, erkek ve çocuklar, Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Yaklaşık 7 bin kişinin katıldığı bayram namazının ardından dünyanın farklı ülkelerinden Müslümanlar bayramlaştı.

Şehrin en büyük fuar alanı Palexpo'daki Ramazan Bayramı namazı öncesinde İsviçre polisi özel önlemler aldı.

İbadet için oluşturulan alan etrafında polisin yanı sıra Müslümanlardan oluşan gönüllü güvenlik elamanları da önlemler alırken, cemaat kontrol noktalarından içeri girebildi.

Gürcistan'da camiler doldu taştı

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını Tiflis Cuma Camisi'nde kıldı.

Tiflis Cuma Camisi'ndeki namaza Gürcüler, Türkler, Azeriler ile farklı etnik kökenlerden Müslümanlar katıldı.

Bayram namazını kıldıran Doğu Gürcistan Müftüsü Yasin Aliyev, Müslümanların bayramını kutlayarak, "Bugün bayramdır. Namaz kılmak bugün bitmedi. Bundan sonra da her zaman dua etmeliyiz, namaz kılmalıyız." diye konuştu.

Camideki kalabalık nedeniyle çok sayıda Müslüman namazını dışarıda kılmak zorunda kaldı.

Bu arada Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, bayram namazı başlamadan önce Tiflis Cuma Camisi'ne geldi.

Ülkesindeki ve tüm dünyadaki Müslümanların bayramını kutlayan Zurabişvili, "Bugün Müslümanlar için çok büyük bir bayram ve bu bayramı kutlamak amacıyla Cumhurbaşkanının onlarla olması önemli. Buraya gelip Müslüman vatandaşların bayramı kutlamanın görevim olduğunu düşünüyorum." dedi.

Tiflis'te yaklaşık 155 yıldır Sünni ve Şiilerin bir arada ibadet etikleri "Çift Mihrablı Cami" olarak bilinen Cuma Camisi'nde konuşan Zurabişvli, "Gürcistan'ın, Şii ve Sünni Müslümanların birlikte bayram kutladıkları ülkelerinden biri olması çok önemli. Bugünün dünyasında bu gerçekten dikkati çekicidir. Gürcistan'ın bir hoşgörü ülkesi olması hepimizin başarısıdır." ifadelerini kullandı.

Namazın ardından konuşan Tiflis Cuma Camisi İmamı Ramil Hüseyin Aliyev, Tiflis ve ülkenin diğer bölgelerindeki Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Camiye geldiği için Cumhurbaşkanı Zurabişvili'ye teşekkür eden Aliyev, Zurabişvili'nin cami ziyaretinin birlik ve beraberlik mesajı olduğunu vurguladı.