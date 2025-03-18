EY HER ŞEYİ BİLEN - Risale-i Nur Tefsirli Ayet Meali-18-Cevşenü’l-Kebîr Türkçe Meâli

RİSALE-İ NUR TEFSİRLİ AYET MEÂLİ

Sabır ve namazla Allah’tan yardım isteyin. Fakat bu, Allah’tan korkanlardan başkasına pek ağır gelir. 1

***

“Cenab-ı Hak, Hakîm ismi muktezası olarak, vücud-u eşyada bir merdivenin basamakları gibi bir tertip vaz’ etmiş. Sabırsız adam, teennî ile hareket etmediği için, basamakları ya atlar düşer veya noksan bırakır, maksud damına çıkamaz.

Onun için hırs mahrumiyete sebeptir. Sabır ise müşkülâtın anahtarıdır.”2

“Ey sabırsız nefsim! Sen, üç sabır ile mükellefsin: Birisi taat üstünde sabırdır, birisi masiyetten sabırdır, diğeri musibete karşı sabırdır.” 3

Dipnotlar:

1. Bakara Suresi, 45

2. Mektubat, 23. Mektup

3. Sözler, 21. Söz, 1. Makam, 3. İkaz

***

Cevşenü’l-Kebîr Türkçe Meâli

EY HER ŞEYİ BİLEN

- Ey mülkünde dâim olan,

- Ey celâlinde azîm olan,

- Ey saltanatında kadîm olan,

- Ey kullarına rahmet eden,

- Ey her şeyi bilen,

- Ey emirlerine uymayana halîm olan,

- Ey kendisine ümit bağlayana kerîm olan,

- Ey ölçülerinde hikmetli olan,

- Ey hükmünde lütuf sahibi olan,

- Ey lütfunda kadîr olan,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlâh yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

