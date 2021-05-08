Gürcistan’da Müslüman askerlere Kur’ân

Gürcistan Savunma Bakanlığı, silahlı kuvvetlerde görev yapan Müslüman askerlere Kur’ân-ı Kerîm hediye etti.

Bütün Gürcistan Müslümanlar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Savunma Bakanlığı’nın Batı Komutanlığında görev yapan Müslüman askerlere cep boy Kur’ân-ı Kerîm dağıtıldığı belirtildi. Samegrelo bölgesindeki Senaki şehrinde bulunan Senaki Batı Komutanlığı İkinci Tugayı askerî üssünde düzenlenen Kur’ân-ı Kerîm dağıtım törenine, Gürcistan Silâhlı Kuvvetleri Batı Komutanlığı Komutanı Tuğgeneral Koba Grigolia, Batı Gürcistan Müftüsü Adam Şantadze ile diğer yetkililer katıldı. Törende konuşan Şantadze, Ramazan ayının tüm Müslümanlar için hayırlara vesile olmasını diledi. Gürcistan Savunma Bakanlığı’nın kararıyla, Gürcü ordusunda görev yapan Müslüman askerler için cep Kur’ân-ı Kerîmler bastırılmıştı. AA

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