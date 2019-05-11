"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 MAYIS 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Hollanda'da "Cami Meydanı"nda sokak iftarı

11 Mayıs 2019, Cumartesi 09:41
Hollanda Diyanet Vakfına bağlı Ulu Cami tarafından "Cami Meydanı"nda sokak iftarı düzenlendi.

Hollanda’nın Utrecht kentindeki "Cami Meydanı" olarak adlandırılan meydanda düzenlenen sokak iftarında Müslüman aileler ve Hollandalı semt sakinleri bir araya geldi.

Hollanda Diyanet Vakfına (HDV) bağlı Ulu Cami tarafından düzenlenen sokak iftarına yaklaşık bin 400 kişi katıldı.

İftar programına, Hollandalı semt sakinleri ve aileleri ile Denk Partisi Milletvekili Selçuk Öztürk, Utrecht Polis Teşkilatı, savcılık, belediye ve farklı kurumların temsilcileri de iştirak etti.

Dışarıda okunan ezanla oruçlarını açan katılımcılar, iftar sonrası camide topluca akşam namazı kıldı.

Yoğun ilgi gören sokak iftarı, cumartesi günü tekrar düzenlenecek.

AA

Etiketler: Hollanda, ramazan, Müslüman
Okunma Sayısı: 103
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Cezayir diktatör değil sivil bir hükümet istiyor'

    Yeniçağ Gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ'a saldırı

    ABD'den Orta Doğu'da tansiyonu tırmandıracak adım

    Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı

    Berger: Türkiye, AB için çok önemli

    Gücün tek elde toplanması AB’den uzaklaştırdı

    Camiler gençleşsin

    'İdlib'de yeni bir Halep felaketinin yaşanması engellenmeli'

    23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçimlerine dair esaslar belirlendi

    Hollandaca Mektubat

    Öztrak: Saray ve YSK el ele verip sandık darbesi yapmıştır

    YSK suçunu itiraf etti

    Filistin: ABD Planını kabul edemeyiz

    Basın kartı baskı aracı yapıldı

    Bu sistemle ekonomi düzelmez

    'Latin Amerika’da İslam'a yönelik büyük bir ilgi var'

    İran'ın Ankara Büyükelçisi: ABD tutumunu dikkate almayacağız

    Ankara Barosun'ndan “Hukuksuzluğun tam da karşısındayız” pankartı

    Yıldırım'dan köprüden yasak geçiş cezaları ile ilgili açıklama

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    “Bunlar seçimle geldi, ama seçimle gitmezler”
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hafıza tazelemek için bazı notlar
    Ahmet BATTAL

    Kumpassan Genel Müdürlüğü
    Cevher İLHAN

    “Siyasî dalâvereler”le değil...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Korkunun tuzağına düşmeyin
    Mustafa Göknur

    "Adalet istiyorum!"
    Genel

    Gücün tek elde toplanması AB’den uzaklaştırdı
    Hüseyin Şahinoğlu

    Kabre imanla girmek
    Mehmet KARA

    YSK kararının ardındaki sorular

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.