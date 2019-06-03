İftar programı muhabbete vesile oldu

Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi’nde gerçekleştirilen geleneksel Yeni Asya okuyucu iftarı ve Kadir Gecesi’ni ihya programı okuyucularımız arasında muhabbete vesile oldu.

Geleneksel hale gelen Yeni Asya okuyucu iftarı, aynı zamanda Kur’ân-ı Kerim’in indirildiği ve bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi Güneşli’deki merkez tesislerimizde gerçekleştirildi. İstanbul’un değişik ilçelerinden yoğun katılımla gerçekleşen programda okuyucularımız öncelikle birlikte iftar yemeği yiyerek oruçlarını açtı. İftar programının ardından kılınan akşam namazı sonrası okuyucularımız, Kadir Gecesi’ni ihya programına katıldı. Kur’ân-ı Kerîm tilâvetiyle başlayan program, İlahiyatçı yazarımız Mehmet Ali Kaya’nın Risale-i Nur’dan okuduğ bölümle devam etti. Ramazan boyunca okunan hatimlerin duâsının güzel sesli hafızlar tarafından yapıldığı program, kılınan teravih namazıyla sona erdi. Muhabbet ve kaynaşmaya vesile olan iftar ve Kadir Gecesi’ni ihya programı sonrası tebrikleşme de yapıldı. Okuyucu iftarı ve Kadir Gecesi’ni ihya programı bayram namazında buluşmak temennisiyle sona erdi. İstanbul - Yeni Asya

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