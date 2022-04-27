İftarda buluştular

Şanlıurfa Bediüzzaman Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı bünyesinde pazar günleri gençlik derslerine katılan liseliler bu sefer iftarda buluştu.

Yaşar Olğun - Şanlıurfa

Şanlıurfa Bediüzzaman Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı bünyesinde pazar günleri gençlik derslerine katılan liseliler bu sefer iftarda buluştu.

İftara, geçen yıllarda Pazar Grubunda bulunmuş şimdi iş hayatında yer alan gençler de katıldı. Bediüzzaman Apartmanında gerçekleştirlen program gençlerin ve Yeni Asya okuyucularının katkılarıyla renklendi. İftara yeni arkadaşlarını da davet eden gençler, bir kardeşlik havası içerisinde muhabbet ettiler. Programa ilk kez katılan gençler, Pazar günleri yapılan Risale-i Nur sohbetlerine de katılmak istediklerini ifade ettiler. Yıllar önce Pazar programlarında yer alan ve şimdi misafir olarak iftara katılan gençler ise, Risale-i Nur okuma programlarının yeni gençlerle devam ediyor olması karşısında mutlu olduklarını dile getirdiler. Liseli Ahmet Selim Çiftçi’nin yaptığı Risale-i Nur dersinde, Nur talebelerinin vazifesinin Nurları okumak, yaşmak ve sonra neşretmek olduğuna dikkat çekildi.

Böyle programlar devam etsin

İftara katılan gençler, “Bu buluşmalar çok güzel. Spor, gezi ve birlikte okuma programları gibi aktivitelere arkadaşlarımızla birlikte katılıyoruz. Risale-i Nur eserlerindeki konu çeşitliliğinden örnekler alıyoruz. Bunlar bizlerin daha sağlıklı düşünüp karar vermesine yardımcı oluyor” dedi. Bazı gençler kardeşlerini de iftara getirerek, “Bizden sonra onlar buralara gelip gidecekler, alışsınlar” şeklinde konuştu. İftar ve teravihten sonra konuşan gençler böyle programların devam ettirilmesini istediklerini dile getirdiler.

HEM İFTAR YAPTILAR, HEM MUHABBET ETTİLER

Bediüzzaman Apartmanında gerçekleştirlen program gençlerin ve Yeni Asya okuyucularının katkılarıyla renklendi. İftara yeni arkadaşlarını da davet eden gençler, bir kardeşlik havası içerisinde muhabbet ettiler. İftar ve teravihten sonra konuşan gençler böyle programların devam ettirilmesini istediklerini dile getirdiler.