Kudüs’te buruk Ramazan

İsrail’in kısıtlama açıklamasına rağmen işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’da 60 binden fazla Müslüman ilk teravih namazını eda etti.

Ramazan’da Mescid-i Aksa’ya giriş yasağına tepki Kıble Mescidi’ni, Kubbetu’s Sahra Camisi’ni ve avluyu dolduran Müslümanlar, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Yusuf Ebu Sinine’nin ardında yatsı ve teravih namazları için saf tuttu. Ateşkese rağmen Gazze’nin durumu ve İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’ya yönelik saldırıları nedeniyle bu sene de Filistinli Müslümanlar Ramazana buruk giriyor. İsrail, geçen sene olduğu gibi Mescid-i Aksa’da Ramazan boyunca “güvenlik” gerekçesiyle kısıtlamalar uygulayacağını açıklamıştı.

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